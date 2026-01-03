Svi klikaju, nitko ne vodi

Na Oracle AI World 2025 konferenciji (otprije mjesec dana) u Las Vegasu glavna poruka bila je da umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, nego unaprijediti njihov rad. Predstavnici vodećih tvrtki istaknuli su kako AI osnažuje radnike i stvara nove prilike, dok je Larry Ellison naglasio da je fokus sada na praktičnoj primjeni modela za rješavanje najvećih izazova čovječanstva. Otkrio je i da Oracle velik dio svog koda već prepušta AI sustavima. Unatoč rastu računalne moći, Ellison poručuje: AI je alat koji povećava ljudsku učinkovitost, a ne prijetnja radnim mjestima. Bug