Svi klikaju, nitko ne vodi
AI u Hrvatskoj: Koristi se masovno, ali bez strategije i kontrole
Istraživanje „Generative AI in Croatia 2025“ pokazuje da 61,3 posto građana u Hrvatskoj koristi generativnu umjetnu inteligenciju, no organizacije ozbiljno zaostaju u njezinu sustavnom uvođenju. Samo 13,1 posto tvrtki ima AI strategiju, a 42 posto zaposlenika ne zna koristi li njihova organizacija uopće AI. Ulaganja su minimalna, a AI se uglavnom svodi na individualni alat, ne na poslovnu transformaciju. Zaključak je jasan: bez strategije, znanja i upravljanja, masovna upotreba neće donijeti konkurentsku prednost. Lider