Danas (18:00)

Slot-mašina u VS Codeu

Pojava moćnih AI alata pretvorila je programiranje u opojnu, ali ispraznu igru na sreću. Umjesto dubokog razmišljanja i kreativnog rješavanja problema, developeri sve češće samo “povlače polugu” generatora koda, nadajući se jackpotu. Iako AI povećava samopouzdanje u istraživanju novih okvira, on oduzima ono što je “dobro za dušu”: radost otkrivanja pametnih rješenja. Autor upozorava da smo od kreatora postali čistači površnih AI rezultata. Pravo zadovoljstvo leži u svjesnom otporu vlastitoj lijenosti i povratku autentičnom, promišljenom stvaranju koda. Visaint Space… stranicu koju smo pronašli preko TLDR-a (nešto kao Monitor za tech i IT publiku)


Jučer (11:00)

Dok vam ne isključe struju

Turingova zamka: Umjetna inteligencija kao “zamjena”, a ne “kopilot” radnika

Nobelovac Daron Acemoglu upozorava da AI revolucija, umjesto obećanog povećanja produktivnosti, klizi prema masovnom otpuštanju. Dok tehnološki divovi forsiraju sustave koji mijenjaju ljude umjesto da ih nadopunjuju, podaci za 2025. godinu već bilježe desetke tisuća izgubljenih radnih mjesta. Posebno su pogođeni mladi i uredski radnici, dok zapošljavanje u izloženim sektorima pada. Acemoglu kritizira “utrku u naoružanju” AI-jem i poziva na hitnu političku intervenciju i regulaciju kako bi tehnologija služila društvu, a ne samo eliminaciji troškova rada. Bug

Jučer (09:00)

Slijedi li uskoro i Oscar za najbolju AI izvedbu?

Val Kilmer će se pojaviti još jednom na filmu, i to zahvaljujući AI

Redatelj Coerte Voorhees surađuje s Kilmerovom obitelji kako bi dovršio ulogu svećenika i spiritualista koju je glumac želio igrati prije smrti. Film As Deep As the Grave prati stvarnu priču arheologa koji su istraživali kulturu Ancestral Pueblo. Projekt izaziva kontroverze, ali obitelj tvrdi da je u skladu sa željama pokojnog glumca. Guardian

Subota (12:00)

Tko ti rješava zadatke, nek ti piše pjesme

Ljepota je u oku promatrača, a rješenje u redu koda: Što umjetna inteligencija mijenja u matematici?

Dok se matematičari u Londonu spore oko toga trebaju li nam dokazi biti “lijepi” ili samo “točni”, umjetna inteligencija opasno kuca na vrata. Tradicionalisti poput G. H. Hardyja vjerovali su da je matematika srodna poeziji – mora imati estetsku dubinu i eleganciju. S druge strane, moderni “digitalni” matematičari traže strogu preciznost koju nude AI i programi poput Leana. Pitanje je: može li stroj ikada osjetiti onaj “wow efekt” kad rješenje ispadne neočekivano jednostavno? Možda će AI riješiti najteže zagonetke, ali bez ljudske strasti, matematika bi mogla postati savršeno točna – i savršeno dosadna. Aeon

12.03. (20:00)

Živi bili pa vidjeli

Pavić: Portale čeka težak udar zbog AI pretrage i promjene navika korisnika

Vlasnik Telegram Media Grupe upozorava da medije, posebno portale, očekuje teško razdoblje jer će AI sažeci u tražilicama sve češće davati informacije bez potrebe za otvaranjem članaka. Uz to, sve više ljudi sadržaju na internetu pristupa preko chatbotova i novih digitalnih sučelja, što dodatno smanjuje posjećenost portala. Kao odgovor na te promjene, Telegram Media Grupa širi poslovanje na audio formate i radio. Pavić ističe i da brend Story ima stabilan model prihoda jer dio poslovanja temelji na događajima, koncertima i drugim manifestacijama uživo. Telegram

12.03. (14:00)

Smijete biti brži, ali ne i skroz zamijenjeni

Digitalni bonton: Zadarsko i varaždinsko ‘da’ korištenju umjetne inteligencije na faksu, uz definirane uvjete

Sveučilište u Zadru i FOI definirali su stroga pravila za korištenje AI-ja, balansirajući između inovacije i akademskog poštenja. U Zadru je AI dopušten za pomoć pri strukturiranju rada, jezičnu obradu i pretraživanje izvora, ali uz obaveznu transparentnost i navođenje alata. Strogo je zabranjeno prikazivanje AI sadržaja kao vlastitog te manipulacija izvorima. Dok Zadar naglašava odgovornost studenta i pravo nastavnika na provjeru, FOI ide korak dalje razvojem AIVA-e, AI savjetnika za podršku studentima. Obje institucije poručuju: AI je koristan asistent, ali nikada zamjena za kritičko razmišljanje. Srednja

11.03. (09:18)

09.03. (21:00)

Svijet mu nije dovoljan

AI seli u orbitu: Svemirska računala postaju jeftinija od zemaljskih?

Izgradnja podatkovnih centara na Zemlji sve je teža zbog birokracije i manjka energije, pa Elon Musk i startupi poput Starclouda planiraju seobu AI procesora u svemir. Iako se ideja činila nerealnom, ključni faktori — pad cijena lansiranja (zahvaljujući raketi Starship) i novi sustavi hlađenja — drastično mijenjaju računicu. Analize pokazuju da bi orbitalni centri uskoro mogli biti isplativiji od zemaljskih zbog stalne solarne energije i manje potrebe za skupom infrastrukturom. Testiranja s čipovima u orbiti već traju, a iduće godine mogle bi potvrditi jesu li zvijezde doista novi dom umjetne inteligencije. Jutarnji prenosi The Economist

06.03. (17:00)

Kad te bot u ponoć pošalje u šumu...

AI vam može pomoći kod planiranja putovanja, ali ponesite i kartu i zdrav razum

Umjetna inteligencija, poput alata Trip Notes, nudi brza i kreativna rješenja za putovanja, no zahtijeva oprez. Dok briljira u preporukama ruralnih dragulja poput Vuglec Brega, Kotla ili šetnji uz Dravu, njezina logika ponekad zakaže. U Zagrebu vas tako može poslati na kavu u specialty barove, ali i u noćnu šetnju Maksimirom u 22:45 ili u kultni Alcatraz usred “zelene ture”. Iako nepogrešivo bira klasike poput nacionalnih parkova (neke čak i dvaput), AI ostaje koristan asistent koji ipak treba ljudsku provjeru prije pakiranja kofera. Green

05.03. (15:00)

Bez tenkova i kopnene invazije

Umjetna inteligencija ubrzava rat: od identifikacije cilja do napada u nekoliko trenutaka

Umjetna inteligencija sve više sudjeluje u vojnim operacijama jer znatno ubrzava proces od identifikacije cilja do pokretanja napada. Američka vojska navodno je koristila model Claude tvrtke Anthropic u sustavima koje razvija Palantir za analizu obavještajnih podataka, određivanje prioriteta ciljeva i procjenu pravnih uvjeta za napad. AI može brzo obraditi velike količine informacija, pa se procesi koji su ranije trajali danima sada odvijaju gotovo trenutačno. Stručnjaci upozoravaju da takva automatizacija može dovesti do „kognitivnog rasterećenja“, pri čemu ljudi samo potvrđuju odluke koje je prethodno oblikovao algoritam, što otvara etička pitanja o odgovornosti u ratovanju. tportal

28.02. (14:00)

AI u vojsci - tko pije, a tko ne mora pjevušiti

OpenAI sklapa sporazum s Pentagonom, Anthropic proglašen sigurnosnim rizikom

Sam Altman najavio je da OpenAI potpisuje sporazum s Pentagonom za korištenje AI u klasificiranim vojnim sustavima uz zabranu masovnog nadzora i ljudsku kontrolu sile. Sporazum uključuje tehničke zaštitne mehanizme i nadzor inženjera u Pentagonu. Istog dana, administracija Donalda Trumpa zabranila je korištenje AI alata tvrtke Anthropic u saveznim agencijama, označivši je “rizikom za opskrbni lanac”. Anthropic odbija ukloniti ograničenja za AI u autonomnom oružju i najavljuje pravni izazov. Altman poziva na jednake uvjete za sve AI kompanije, dok Pentagon ističe važnost pouzdanih partnera u području AI-ja i vojne sigurnosti. tportal, Index