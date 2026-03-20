Ownaj AI prije nego on owna tebe

Pojava moćnih AI alata pretvorila je programiranje u opojnu, ali ispraznu igru na sreću. Umjesto dubokog razmišljanja i kreativnog rješavanja problema, developeri sve češće samo “povlače polugu” generatora koda, nadajući se jackpotu. Iako AI povećava samopouzdanje u istraživanju novih okvira, on oduzima ono što je “dobro za dušu”: radost otkrivanja pametnih rješenja. Autor upozorava da smo od kreatora postali čistači površnih AI rezultata. Pravo zadovoljstvo leži u svjesnom otporu vlastitoj lijenosti i povratku autentičnom, promišljenom stvaranju koda. Visaint Space… stranicu koju smo pronašli preko TLDR-a (nešto kao Monitor za tech i IT publiku)