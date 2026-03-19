Dok vam ne isključe struju

Turingova zamka: Umjetna inteligencija kao “zamjena”, a ne “kopilot” radnika
Nobelovac Daron Acemoglu upozorava da AI revolucija, umjesto obećanog povećanja produktivnosti, klizi prema masovnom otpuštanju. Dok tehnološki divovi forsiraju sustave koji mijenjaju ljude umjesto da ih nadopunjuju, podaci za 2025. godinu već bilježe desetke tisuća izgubljenih radnih mjesta. Posebno su pogođeni mladi i uredski radnici, dok zapošljavanje u izloženim sektorima pada. Acemoglu kritizira “utrku u naoružanju” AI-jem i poziva na hitnu političku intervenciju i regulaciju kako bi tehnologija služila društvu, a ne samo eliminaciji troškova rada. Bug