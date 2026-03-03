Kad geopolitička partija šaha zagrije ploču, prvo se zapali - cijena goriva

Hormuški tjesnac, koji se nalazi između Perzijskog i Omanskog zaljeva, predstavlja jedinu pomorsku vezu Perzijskog zaljeva s otvorenim morem, što ga čini jednim od najvažnijih pomorskih putova za globalnu trgovinu energentima. Kao što su ranije upozorili pojedini analitičari, zatvaranje Hormuškog tjesnaca moglo bi izazvati ekonomski šok veći od onoga koji je uslijedio nakon ruske invazije na Ukrajinu, zbog ključne uloge tog plovnog puta u globalnoj opskrbi naftom i plinom. Svaka blokada plovnog puta ili poremećaji u protoku nafte mogli bi izazvati nagli porast cijena i teško pogoditi uvoznike energije, posebno u Aziji. tportal