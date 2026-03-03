Kad geopolitička partija šaha zagrije ploču, prvo se zapali - cijena goriva
Američki vojni obruč oko Irana i rizik za svjetsku ekonomiju kroz Hormuški tjesnac
Regija Bliskog istoka suočena je s rastućim napetostima dok SAD održava snažnu vojnu prisutnost oko Irana, uključujući baze u Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Kataru, Bahreinu i UAE-u te nosače aviona poput USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford. Izrael se oslanja na tehnološku nadmoć, dok Iran prijeti projektilima i proxy snagama. Svaka eskalacija mogla bi destabilizirati regiju i ugroziti Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20% svjetske nafte, što bi izazvalo rast cijena goriva i inflaciju globalno. N1
- Anketa: Tek svaki četvrti Amerikanac odobrava napade na Iran (Index)
- Domet iranskih projektila iznosi oko 2000 kilometara (tportal)
- Voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije Anđelko Milardović: Hrvati i Europljani se ne trebaju bojati oružanog sukoba, no svakako bi nam trebala nova društvena paradigma glede energetike, prehrambene industrije i tehnologije (Nacional)
- Satelitske snimke pokazuju razmjere iranskih napada na Dubai (tportal)