Američki vojni obruč oko Irana i rizik za svjetsku ekonomiju kroz Hormuški tjesnac
Danas (07:00)

Kad geopolitička partija šaha zagrije ploču, prvo se zapali - cijena goriva

Američki vojni obruč oko Irana i rizik za svjetsku ekonomiju kroz Hormuški tjesnac

Regija Bliskog istoka suočena je s rastućim napetostima dok SAD održava snažnu vojnu prisutnost oko Irana, uključujući baze u Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Kataru, Bahreinu i UAE-u te nosače aviona poput USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford. Izrael se oslanja na tehnološku nadmoć, dok Iran prijeti projektilima i proxy snagama. Svaka eskalacija mogla bi destabilizirati regiju i ugroziti Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20% svjetske nafte, što bi izazvalo rast cijena goriva i inflaciju globalno. N1

22.06.2025. (20:00)

Negdje će nekoga zaboljeti, valjda

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca: kroz njega prolazi oko 20 posto globalne potražnje za naftom i plinom

Hormuški tjesnac, koji se nalazi između Perzijskog i Omanskog zaljeva, predstavlja jedinu pomorsku vezu Perzijskog zaljeva s otvorenim morem, što ga čini jednim od najvažnijih pomorskih putova za globalnu trgovinu energentima. Kao što su ranije upozorili pojedini analitičari, zatvaranje Hormuškog tjesnaca moglo bi izazvati ekonomski šok veći od onoga koji je uslijedio nakon ruske invazije na Ukrajinu, zbog ključne uloge tog plovnog puta u globalnoj opskrbi naftom i plinom. Svaka blokada plovnog puta ili poremećaji u protoku nafte mogli bi izazvati nagli porast cijena i teško pogoditi uvoznike energije, posebno u Aziji. tportal