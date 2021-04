Umjereno oblačno s ponekim mrtvim, a onda sunce

Neovisni institut za metriku i procjene u zdravstvu (IMHE) iz Washingtona, koji svoje procjene bazira na dostupnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, danas je objavio nove prognoze kretanja epidemije u pojedinim zemljama svijeta. Do 1. svibnja, naime, broj dnevnih slučajeva zaraze trebao bi se smanjiti na oko 1.670 ljudi. Do 1. lipnja dnevni broj slučajeva trebao bi biti oko 320, 1. srpnja 70-ak, a 1. kolovoza – 35. IMHE prognozira da će u Hrvatskoj do 1. kolovoza od posljedica koronavirusa umrijeti ukupno 8.477 osoba. Vrhunac će i tu biti početkom svibnja kada računaju da će umirati po 65 osoba dnevno. Već mjesec dana kasnije, 1. lipnja, dnevni broj smrti trebao bi biti 10 do 12, a 1. kolovoza neće biti preminulih. Novi list