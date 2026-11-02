Spooky turizam
Analiza najukletijih svjetskih gradova: Rang-lista mračnog turizma
Istraživanje mračnog turizma rangiralo je najukletije svjetske gradove na temelju gustoće uroklijvih atrakcija: broja obilazaka duhova, ukletih kuća i groblja. Prvo mjesto zauzima Bukurešt s maksimalnih 100 bodova, dok rumunjski Bran (dom Drakulinog dvorca) drži peto mjesto s najviše vođenih tura. Rim je drugi zahvaljujući impresivnim 266 groblja i prostranim katakombama, dok je Venecija četvrta. New Orleans predstavlja vrhunac američkog mračnog turizma na trećem mjestu, osiguravši svoju poziciju bogatom voodoo i vampirskom predajom te komercijalizacijom paranormalnih sadržaja koji pokreću lokalno gospodarstvo. Mental Floss