Analiza najukletijih svjetskih gradova: Rang-lista mračnog turizma - Monitor.hr
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Spooky turizam

Analiza najukletijih svjetskih gradova: Rang-lista mračnog turizma

Istraživanje mračnog turizma rangiralo je najukletije svjetske gradove na temelju gustoće uroklijvih atrakcija: broja obilazaka duhova, ukletih kuća i groblja. Prvo mjesto zauzima Bukurešt s maksimalnih 100 bodova, dok rumunjski Bran (dom Drakulinog dvorca) drži peto mjesto s najviše vođenih tura. Rim je drugi zahvaljujući impresivnim 266 groblja i prostranim katakombama, dok je Venecija četvrta. New Orleans predstavlja vrhunac američkog mračnog turizma na trećem mjestu, osiguravši svoju poziciju bogatom voodoo i vampirskom predajom te komercijalizacijom paranormalnih sadržaja koji pokreću lokalno gospodarstvo. Mental Floss


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