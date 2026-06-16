Analiza otkriva tajnu uspjeha pojedinih nacija u nogometu: Geografija, novac i migracije - Monitor.hr
Danas (12:00)

Ako nemaš svoje, uvezi iz Brazila

Analiza otkriva tajnu uspjeha pojedinih nacija u nogometu: Geografija, novac i migracije

Analiza The Economista (koju prenosi Jutarnji) otkriva da bogatstvo, broj stanovnika, optimalna visina (~181 cm) i geografska sportska kultura objašnjavaju 70% nogometnog uspjeha, zbog čega je povijesni poredak uglavnom samoodrživ. Ipak, tradicija se može nadmudriti na dva načina. Prvi je spora i skupa strategija razvoja “odozdo prema gore”, kakvu je uspješno proveo Japan. Brži i učinkovitiji put, koji koriste Senegal i Maroko, jest uvoz talenata kroz dijasporu i migracije. Udio igrača rođenih izvan domovine skočio je na 24%, dok raznolikost podrijetla dokazano donosi bolji plasman, ali i utječe na političke stavove u društvu.


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Kad je UEFA odlučila da je bolje Händel nego huligani

Himna nogometne Lige prvaka inspirirana je skladbom koja je bila namijenjena krunidbi

Himnu je 1992. skladao Tony Britten, britanski skladatelj, na narudžbu UEFA-e. Inspiraciju je crpio iz “Zadok the Priest“, krunidbene himne koju je skladao George Frideric Handel 1727. godine za britansku kraljevsku ceremoniju. Himnu je izveo Royal Philharmonic Orchestra, a pjeva je Akademski zbor iz Londona. Tekst je na tri jezika – engleskom, njemačkom i francuskom – službenim jezicima UEFA-e. Himna se svira na početku svake utakmice Lige prvaka, kada igrači izlaze iz tunela i staju na travnjak.

Krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, europski nogomet imao je ozbiljan problem s huliganizmom i nasiljem na stadionima – pogotovo u Engleskoj i Italiji. Tragični događaji poput Heysel tragedije 1985. u kojoj je poginulo 39 ljudi, zauvijek su promijenili pristup organizaciji utakmica. UEFA je shvatila da, ako želi da Liga prvaka postane elitno natjecanje, mora mijenjati ne samo pravila igre, već i emocionalni ton publike i igrača. UEFA je željela stvoriti atmosferu po uzoru na operu ili kraljevski događaj, umjesto da publika utakmicu doživljava kao ratno bojište. Zato su angažirali Tonyja Brittena da napiše glazbu koja podsjeća na svečanost, uzvišenost i zajedništvo. Prošle godine su je nešto promijenili, na nezadovoljstvo većine (Sportske novosti)…