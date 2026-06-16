Ako nemaš svoje, uvezi iz Brazila
Analiza otkriva tajnu uspjeha pojedinih nacija u nogometu: Geografija, novac i migracije
Analiza The Economista (koju prenosi Jutarnji) otkriva da bogatstvo, broj stanovnika, optimalna visina (~181 cm) i geografska sportska kultura objašnjavaju 70% nogometnog uspjeha, zbog čega je povijesni poredak uglavnom samoodrživ. Ipak, tradicija se može nadmudriti na dva načina. Prvi je spora i skupa strategija razvoja “odozdo prema gore”, kakvu je uspješno proveo Japan. Brži i učinkovitiji put, koji koriste Senegal i Maroko, jest uvoz talenata kroz dijasporu i migracije. Udio igrača rođenih izvan domovine skočio je na 24%, dok raznolikost podrijetla dokazano donosi bolji plasman, ali i utječe na političke stavove u društvu.