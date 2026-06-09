Nasukali se kao kitovi na plićaku
Reutersova istraga: Trumpovi zaradili milijarde na propalim kriptoprojektima
Obitelj Donalda Trumpa zaradila je najmanje 2,3 milijarde dolara na četiri kriptoprojekta (World Liberty Financial, $TRUMP, American Bitcoin, AI Financial Corp) koje su promovirali nakon izbora 2024. Istovremeno, više od milijun malih ulagača pretrpjelo je gubitke od oko 2,3 milijarde dolara nakon drastičnog pada vrijednosti te imovine. Istraga otkriva da su Trumpovi uložili minimalno vlastitog novca, koristeći politički utjecaj za privlačenje investitora, dok su etički stručnjaci upozorili na povijesni sukob interesa. Bijela kuća odbacuje optužbe, tvrdeći da se sve radi u interesu naroda. Index