Zaboravite Rimljane, imamo i mi kiklopa za utrku
Arheološke avanture i razbijanje mitova o Ilirima na kanalu “Ilirske Kronike”
Ilirske kronike domaći je dokumentarno-edukativni YouTube projekt posvećen istraživanju prapovijesne, antičke i autohtone povijesti s naglaskom na prostor Jadrana i zaleđa. Kanal sustavno razbija kolonijalne mitove o Ilirima kao “barbarima” i “primitivcima”, prikazujući njihovu naprednu arhitekturu (kiklopske bedeme, gradine), pomorstvo, trgovinu i društvenu organizaciju. Obilaze teže dostupne arheološke lokalitete (pod morem, u špiljama, na brdima) i donosi snimke s lica mjesta, često prateći aktualna iskopavanja. Emisije se temelje na razgovorima s domaćim i stranim arheolozima, kustosima i povjesničarima, što sadržaju daje znanstvenu težinu. Prate ih na portalu Dalmacija Danas, na kojem donose opsežnije reportaže (primjer).