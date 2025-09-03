A tu si se skrivao, Zmaju jedan
Otkriven grob Huseina-kapetana Gradaščevića, Zmaja od Bosne… u Turskoj
Nakon višemjesečnih istraživanja, dr. Emir Demir identificirao je u Istanbulu grob Huseina-kapetana Gradaščevića, vođe Velikog bosanskog ustanka iz 1831. godine. Ranije se vjerovalo da njegov nadgrobni spomenik pripada drugoj osobi. Korištenjem povijesnih fotografija, spisa Hamdije Kreševljakovića i savjeta stručnjaka, Demir je precizno locirao mjesto počinka bosanskog nacionalnog heroja. Na spomeniku stoji natpis s detaljima o Gradaščeviću i datumu smrti, 17. kolovoza 1834. godine. To otkriće bit će detaljno objavljeno u znanstvenom časopisu. Index