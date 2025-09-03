A tu si se skrivao, Zmaju jedan

Poznati youtuber i astronomi koji rade na gravitacijskim valovima neobičan su spoj, ali upravo oni zajedničkim su naporima došli do jednog bitnog arheološkog otkrića. Mehanizam iz Antikitere otkriven je 1901. godine kod istoimenog grčkoj otoka. Iznimno je to složeni mehanički uređaj sa zupčanicima i brojčanicima, a služio je, kako je dugogodišnja istraga pokazala) za predviđanje položaja planeta, Sunca i Mjeseca, pomrčina te kao kalendar. Pretpostavlja se da potječe od 150. do 100. prije Krista, pa se samim time smatra prvim analognim računalom i čudom mehanike, budući da su se slični mehanizmi u poznatoj nam povijesti pojavili tek 15-ak stoljeća kasnije.

Na temelju rendgenskih snimki iz 2020. godine, fragmenata i nepotpunih informacija koje je “iskopala” Budiseliceva istraga, statistička je analiza pokazala da misteriozni brojčanik mehanizma ima vrlo vjerojatno 354 rupe, a ne njih 365. to bi značilo da je vrlo vjerojatno njegova namjena bila praćenje starogrčkog lunarnog kalendara. Bug