Otkriven grob Huseina-kapetana Gradaščevića, Zmaja od Bosne... u Turskoj
Danas (20:00)

A tu si se skrivao, Zmaju jedan

Otkriven grob Huseina-kapetana Gradaščevića, Zmaja od Bosne… u Turskoj

Nakon višemjesečnih istraživanja, dr. Emir Demir identificirao je u Istanbulu grob Huseina-kapetana Gradaščevića, vođe Velikog bosanskog ustanka iz 1831. godine. Ranije se vjerovalo da njegov nadgrobni spomenik pripada drugoj osobi. Korištenjem povijesnih fotografija, spisa Hamdije Kreševljakovića i savjeta stručnjaka, Demir je precizno locirao mjesto počinka bosanskog nacionalnog heroja. Na spomeniku stoji natpis s detaljima o Gradaščeviću i datumu smrti, 17. kolovoza 1834. godine. To otkriće bit će detaljno objavljeno u znanstvenom časopisu. Index


Slične vijesti

23.12.2024. (07:00)

Ono kad lopata i umjetna inteligencija briljiraju

Otkrivanje prošlosti: kad povijest sama ispliva

  • Rimski dodekaedar: Pronađen u Engleskoj, svrha ovog neobičnog predmeta ostaje misterij.
  • Izgubljeni Chopinov valcer: Neznano djelo skladatelja otkriveno u Morgan Library, izazvalo oduševljenje.
  • Picassova slika: Skrivena u talijanskom podrumu, vrijedna 6 milijuna eura.
  • Dalíjeve litografije: 10 komada pronađeno u garaži nakon 50 godina.
  • Mramorni Hermes: Skulptura iz drevne Heraklee očuvana u kanalizaciji.
  • Egipatska mastaba: Grobnica iz Dahšura stara 4300 godina, bogata freskama.
  • Erotske freske Pompeja: Mitološke scene otkrivene u zapanjujućoj kući.
  • Platonovi svici: AI otkrila filozofske detalje o njegovoj smrti i nepoznate dijaloge.
22.11.2024. (11:00)

Kad ti rijeka pokaže zube

U plićaku rijeke Drave na sjeveru Hrvatske izvadili zub mamuta

Nije rijetkost da se u rukavcima Mure i Drave pronađu nalazi iz prapovijesnog doba, no kada se iz plićaka izvadi zub životinje koja je težila četiri tone onda je to senzacija sama po sebi. Najvjerojatnije je riječ o zubu južnog mamuta koji se prije stotinu tisuća godina, za vrijeme pleistocena, slobodno kretao Europom. Stotinama tisuća godina krio se u dubinama Drave i onda ga je pronašao mladić koji je zagazio u plićak nakon vožnje kajakom. Detalji će biti poznati nakon analize, no ako se utvrdi da je riječ o južnom mamutu, to će biti prvi takav nalaz u kontinentalnoj Hrvatskoj. HRT

08.07.2024. (19:00)

Bolji su i od Indiane Jonesa

Youtuberov projekt pomogao astronomima otkriti jednu od tajni mehanizma iz Antikitere

Poznati youtuber i astronomi koji rade na gravitacijskim valovima neobičan su spoj, ali upravo oni zajedničkim su naporima došli do jednog bitnog arheološkog otkrića. Mehanizam iz Antikitere otkriven je 1901. godine kod istoimenog grčkoj otoka. Iznimno je to složeni mehanički uređaj sa zupčanicima i brojčanicima, a služio je, kako je dugogodišnja istraga pokazala) za predviđanje položaja planeta, Sunca i Mjeseca, pomrčina te kao kalendar. Pretpostavlja se da potječe od 150. do 100. prije Krista, pa se samim time smatra prvim analognim računalom i čudom mehanike, budući da su se slični mehanizmi u poznatoj nam povijesti pojavili tek 15-ak stoljeća kasnije.

Na temelju rendgenskih snimki iz 2020. godine, fragmenata i nepotpunih informacija koje je “iskopala” Budiseliceva istraga, statistička je analiza pokazala da misteriozni brojčanik mehanizma ima vrlo vjerojatno 354 rupe, a ne njih 365. to bi značilo da je vrlo vjerojatno njegova namjena bila praćenje starogrčkog lunarnog kalendara. Bug

08.10.2023. (10:00)

Kako to? Kako to?

Viminacijska flota izronila iz ugljenokopa

Brod pronađen blizu Viminacijuma: Nastavak priče

Arheološki lokalitet Viminacium u Srbiji, čije je istraživanje počelo zbog ostataka rimske prijestolnice provincije Gornje Mezije, još jednom je iznenadilo stručnjake. Otkriće “fosiliziranih” brodova, duboko u tlu brda ispod rudnika ugljena Kostolac, na kojem se prostirao veliki rimski grad Viminacium, zaprepastilo je i najiskusnije arheologe, a najveća enigma je iz kojeg razdoblja potječu brodovi, hermetički sačuvani glinom i muljem?! Pronađeni su u istoj zoni gdje i ostaci mamuta, stari milijun godina, na 19-20 metara dubine. Po toj analogiji, brodovi bi potjecali iz vremena od prije 70.000 godina, što je po službenoj povijesti i arheologiji – nemoguće. Arheologe dodatno zbunjuje to što kraj plovila nema predmeta koje su koristili lađari. Raspored monoksila i brodova podsjeća na poredak ratnog desanta, ali nisu pronađeni tragovi koji upućuju na borbe ili paljevine. Jednostavno, kao da je sve odjednom propalo u mulj. Atma/Novosti/Punkufer

08.07.2023. (21:00)

Ipak nije sve fantazija

Artefakt sudbine iz novog filma o Indiani Jonesu zaista postoji

Tko je gledao novi film Indiana Jones zna o čemu se radi. Antikiterski mehanizam počivao je na dnu Sredozemlja više od 2000 godina. Antikitera je otok između Grčke i Krete, a pronađen je slučajno (artefakt, ne otok). Ronioci su bili u potrazi za morskim spužvama, da bi pronašli ostatke antičkog brodoloma. Radi se o neobičnoj astronomskoj napravi s kojom su se mogle predvidjeti pozicije sunca, mjeseca i planeta. Neki ga opisuju kao “prvo analogno računalo”. Nije poznata njegova starost. National Geographic… nešto slično nekima je vjerojatno poznato iz igrice Indiana Jones and Fate of The Atlantis

17.06.2023. (16:18)

Rijetki brončani srednjovjekovni mač nedavno iskopan u Njemačkoj i dalje sjaji

07.05.2023. (18:00)

Ljudi su hodali ovom cestom

Pod morem kod Korčule otkriveni cesta stara 7000 godina i ostaci naselja

VIDEO Pod morem kod Korčule otkriveni cesta stara 7000 godina i ostaci naselja

U istraživanjima potopljenog neolitičkog lokaliteta Soline na otoku Korčuli, arheolozi su pod morem pronašli ostatke ceste stare gotovo 7000 godina, priopćili su sa Sveučilišta u Zadru. Ispod naslaga morskog mulja, otkrivena je cesta koja je spajala potopljeno prapovijesno naselje hvarske kulture s obalom otoka Korčule, dodaju sa Sveučilišta. Riječ je o pažljivo složenim kamenim pločama koje su bile dio ceste široke četiri metra koja je spajala umjetno stvoreni otok s obalom. Radiokarbonskom analizom očuvanog drva pronađenog u prošloj arheološkoj kampanji, cjelokupno naselje datirano je oko 4900 godina prije Krista. Ljudi su hodali ovom cestom prije gotovo 7000 godina, navodi se u priopćenju Sveučilišta u Zadru. Index

10.04.2023. (09:00)

Psihodelija iz brončanog doba

Pramenovi kose otkrili čime su se Europljani drogirali prije 3000 godina

Ancient Humans Took Hallucinogens 3,000 Years Ago for Rituals: Study

Analiza pramenova kose, pronađenih u jednoj špilji na španjolskom otočju Menorci pokazala je da je lokalno stanovništvo koristilo psihoaktivne supstancije još prije 3000 godina. Znanstvenici kažu kako je to najstariji izravan dokaz da su ljudi i u to vrijeme uzimali halucinogene droge, prenosi Science News. Konzumirali su biljke koje utječu na promjenu stanja uma i na vid, smatra arheologinja Elisa Guerra-Doce sa Sveučilišta Valladolid u Španjolskoj. Kemijska analiza pramenova kose iz jednog spremnika u špilji otkrila je prisutnost triju psihoaktivnih biljaka. Znanstvenici su zaključili da su one konzumirane, a potom i apsorbirane u kosi u razdoblju od gotovo godinu dana. Novilist

 

 

04.02.2023. (08:00)

Gradili hramove bez metalnih alata između 9500. i 8000. godine prije nove ere

Göbekli Tepe – tajanstveni kompleks hramova 6000 godina stariji od Stonehengea

Gobekli Tepe (8)

Neolitičko arheološko nalazište poznato kao Göbekli Tepe – što na turskom znači ‘trbušasto brdo’ – nalazi se na vrhu vapnenačkog planinskog grebena u jugoistočnoj Turskoj nedaleko od grada Urfe i sirijske granice. Ta lokacija prvi je put označena kao zanimljiva tijekom jednog terenskog istraživanja 1963. godine, ali tek je njemački arheolog Klaus Schmidt 1994. godine shvatio važnost tog nalazišta i iste godine počeo arheološka iskapanja. Kompleks su izgradili pretpovijesni ljudi o kojima ne znamo gotovo ništa osim da tada još nisu bili razvili metalne alate pa čak ni tehnike izrade glinenog posuđa. Mnogi od stupova bogato su ukrašeni figurativnim antropomorfnim detaljima i reljefima divljih životinja. Kompleks je datiran u tzv. predgrnčarski neolitik, u razdoblje između 9500. i 8000. godine prije nove ere, što znači da je nevjerojatnih 6000 godina stariji od Stonehengea i velikih egipatskih piramida. Göbekli Tepe vjerojatno je najstariji kompleks hramova na svijetu. Tportal