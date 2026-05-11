Kad i polja možda čuvaju ušteđevinu

Povijesni nalaz kod Rene: Otkriveno najveće vikinško srebrno blago u Norveškoj
U mjestu Mørstad kod grada Rene, amateri su detektorom metala otkrili rekordno blago od preko 3.150 srebrnih kovanica. Arheolozi iz Osla procjenjuju da su novčići zakopani oko 1050. godine, na samom zalasku vikinškog doba. Pronađeni su novčići povezani s vladarima Knutom Velikim, Æthelredom II. i Haraldom Hardradeom, što svjedoči o ranoj tranziciji na nacionalni monetarni sustav. Kovanice su u izvrsnom stanju, vjerojatno izvorno čuvane u kožnoj vreći, koja je po svemu sudeći namjerno zakopana. Archaeologymag, Agroklub