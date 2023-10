Konobar što zastajkuješ, zar i ti možda štrajkuješ?

Uskok i DORH bi trebali istraživati i procesuirati političke kriminalce, sudovi bi ih trebali kažnjavati, a mediji bi trebali zastupati interese javnosti i neprestano istraživati politički kriminal. Ovo se kod nas, nažalost, samo povremeno događa i to redovito ako na neku kriminalnu ili lopovsku aktivnost upozore pojedini novinari. Premijer Andrej Plenković namjerava novim zakonskim rješenjima onemogućiti novinare da razotkrivaju afere i time sačuvaju, koliko je to moguće, demokraciju. Mediji su rušili ministre, mediji su razotkrivali afere, upozoravali na kriminal u ovoj disfunkcionalnoj državi, zbog toga se AP odlučio obračunati s njima. On dobro zna da ne smije dopustiti da se obnašanje njegove premijerske funkcije ne veže uz Andreja Plenkovića, nego uz nekog AP-a iz istražnih spisa. Marko Vučetić za Autograf.