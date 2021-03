Beogradu (svih boja) mnogo je stalije do dobrobiti Srba izvan Srbije nego do onih koji životare unutar njenih fluidnih granica. Tako je bilo u XIX, tako u XX, tako je i XXI veku i tako će, kako stvari stoje, biti do sudnjeg dana, koji će, zahvaljujući julijanskom kalendaru, u Srbiji osvanuti sa trinaest dana zakašnjenja – piše Svetislav Basara duhovito (a nego kako!?) o rezultatima izbora u Nikšiću.