Možda nam poručuju – *ebite se, ali bez zaštite

Švedska nuklearna fizičarka Elina Berglund Scherwitzl razvila je algoritam toliko precizan da može točno odrediti kada će žena u menstrualnom ciklusu ovulirati. To joj je omogućilo da točno odredi dane kada treba koristiti kontracepciju, puno točnije od sličnog praćenja prirodnog ritma. Rezultat je bio tako dobar da je pokrenula svoj biznis Natural Cycles, aplikaciju koja je prvi uređaj na svijetu baziran na modernoj tehonologiji a koji je službeno odobren kao kontracepcija. Aplikacija skuplja podatke o tjelesnoj temperaturi žene te pomno prati menstrualne cikluse. Aplikacija je pokrenuta 2014., ima 300.000 korisnika koji plaćaju mjesečnu pretplatu (u Britaniji godišnja pretplata košta 400-tinjak kuna), kompanija je dosad imala 8 milijuna dolara investicija i 6 milijuna dolara prihoda (eno traže radnike, ali samo u Stockholmu). Inače, fizičarka je ovu aplikaciju pokrenula u pauzi od otkrivanja Higgsovog bozona. BBC