Možda nam poručuju – *ebite se, ali bez zaštite
Besplatne opcije za kontracepciju u Hrvatskoj ne postoje, a mnoge moderne vrste kod nas nisu ni registrirane
Hrvatska je od 2017. do 2025. pala s “srednje” na “lošu” dostupnost kontracepcije prema Atlasu kontracepcije EPF-a. Besplatne opcije ne postoje, moderne metode nisu registrirane, a žene koje si mogu priuštiti odlaze u Sloveniju gdje je kontracepcija besplatna. Glavne prepreke su cijene, nedostatak informacija, priziv savjesti i izostanak edukacije. Najčešće se koriste kondomi, pilule i prekinuti snošaj. Posljedice su više neželjenih trudnoća, prekida školovanja i ekonomska nesigurnost žena. Udruga Sofija upozorava da institucije svjesno održavaju tabu i time neravnopravnost. H-alter