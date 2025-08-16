Besplatne opcije za kontracepciju u Hrvatskoj ne postoje, a mnoge moderne vrste kod nas nisu ni registrirane - Monitor.hr
Možda nam poručuju – *ebite se, ali bez zaštite

Besplatne opcije za kontracepciju u Hrvatskoj ne postoje, a mnoge moderne vrste kod nas nisu ni registrirane

Hrvatska je od 2017. do 2025. pala s “srednje” na “lošu” dostupnost kontracepcije prema Atlasu kontracepcije EPF-a. Besplatne opcije ne postoje, moderne metode nisu registrirane, a žene koje si mogu priuštiti odlaze u Sloveniju gdje je kontracepcija besplatna. Glavne prepreke su cijene, nedostatak informacija, priziv savjesti i izostanak edukacije. Najčešće se koriste kondomi, pilule i prekinuti snošaj. Posljedice su više neželjenih trudnoća, prekida školovanja i ekonomska nesigurnost žena. Udruga Sofija upozorava da institucije svjesno održavaju tabu i time neravnopravnost. H-alter


26.07. (23:00)

Tableta za njega

YCT-529: Pilula za muške bez brige i bez beba

YCT-529, nova muška kontracepcijska pilula, cilja isključivo receptor retinoične kiseline alfa (RAR-α), čime blokira proizvodnju spermija bez narušavanja hormona, libida ili raspoloženja. Prva faza kliničkog ispitivanja na 16 muškaraca prošla je bez nuspojava, a jedina primijećena sitnica bila je usporena apsorpcija uz hranu. Lijek djeluje reverzibilno – nakon prestanka uzimanja, plodnost se vraća. U tijeku je druga faza ispitivanja, a YCT-529 vodi globalnu utrku za prvu pouzdanu, reverzibilnu mušku kontracepciju. Index

26.09.2024. (13:22)

Hrvatska na začelju Europe po znanju o kontracepciji

08.09.2024. (18:00)

Stari dobri kondomi

Alternative za pilulu – kontracepcija bez hormona u porastu

Sve više žena na Zapadu prelazi na nehormonalnu kontracepciju zbog negativnih utjecaja hormona na zdravlje. U Njemačkoj, 61% ispitanika smatra da hormonska kontracepcija štetno utječe na tijelo i psihu. Hormonska pilula, nekada simbol ženske emancipacije, gubi popularnost u korist kondoma. Pored kondoma, nehormonalne opcije uključuju femidome, dijafragme, bakrene spirale i prirodne metode poput praćenja bazalne tjelesne temperature. Stručnjaci ističu važnost pravilne primjene ovih metoda te preporučuju konzultacije s liječnicima radi odabira prikladne opcije. DW

02.06.2024. (09:00)

Bitno da mašina radi

Nova vrsta muške kontracepcije koja se ne oslanja na hormone (ali i još jedna, hormonska)

Novi lijek nije samo reverzibilan nego ima i vrlo malo nuspojava, pokazala je studija u časopisu Science. Novi muški kontracepcijski gel koji kombinira dva hormona – segesteron acetat (Nestorone) i testosteron – suzbija proizvodnju sperme brže od sličnih eksperimentalnih metoda za kontrolu rađanja kod muškaraca. Istraživači su mjerili supresiju proizvodnje sperme tako što su uzimali testove broja spermija u intervalima od 4 tjedna. Prag koji se smatra učinkovitim za kontracepciju bio je milijun ili manje spermija po mililitru sjemena. I dok su prethodne studije o muškim hormonskim kontraceptivima davanim injekcijama pokazivale rezultate između devet i 15 tjedana, kod muškaraca tretiranih segesteronom i testosteronom proizvodnja sperme suzbijena je nakon manje od osam tjedana. Pregled vijesti iz znanosti donosi Bug.

27.03.2019. (11:00)

Muška pilula koja radi: Uspješno testirana pilula namijenjena reverzibilnom reduciranju prisutnosti hormona ključnih za proizvodnju spermija, a ne smanjuje libido

07.08.2017. (08:28)

Aplicepcija

Natural Cycles: Prva aplikacija kao kontracepcija za žene

Švedska nuklearna fizičarka Elina Berglund Scherwitzl razvila je algoritam toliko precizan da može točno odrediti kada će žena u menstrualnom ciklusu ovulirati. To joj je omogućilo da točno odredi dane kada treba koristiti kontracepciju, puno točnije od sličnog praćenja prirodnog ritma. Rezultat je bio tako dobar da je pokrenula svoj biznis Natural Cycles, aplikaciju koja je prvi uređaj na svijetu baziran na modernoj tehonologiji a koji je službeno odobren kao kontracepcija. Aplikacija skuplja podatke o tjelesnoj temperaturi žene te pomno prati menstrualne cikluse. Aplikacija je pokrenuta 2014., ima 300.000 korisnika koji plaćaju mjesečnu pretplatu (u Britaniji godišnja pretplata košta 400-tinjak kuna), kompanija je dosad imala 8 milijuna dolara investicija i 6 milijuna dolara prihoda (eno traže radnike, ali samo u Stockholmu). Inače, fizičarka je ovu aplikaciju pokrenula u pauzi od otkrivanja Higgsovog bozona. BBC

04.08.2017. (11:49)

Još strpljenja

Zašto ne postoji muška pilula za kontracepciju?

Za sprječavanje neželjene trudnoće ženama se nudi veliki izbor: spužve, dijafragme, ženski kondomi, gelovi, pilule, implantanti, injekcije… Muškarci imaju samo dvije opcije: kondome i vazektomiju. Istraživanja su pokazala da bi većina muškaraca koristila neko drugo sredstvo kontracepcije (pilulu) da ono postoji. Pa zašto se onda ništa ne poduzima na tom području, što bi ne samo bilo korisno već i unosno. Bloomberg piše o tome što je dosad postignuto te o timu koji radi na muškoj piluli.

20.04.2017. (18:46)

Ženski i muški rod, množina

Gdje je stala seksualna revolucija u Hrvatskoj

Jedna od pet mladih osoba u Hrvatskoj nikad ne koristi kontracepciju, a mladi u prosjeku u spolne odnose stupaju u 16. godini, loše informirani o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, zaključak je istraživanja udruge Korak po korak. Razlozi su za to izostanak nacionalne populacijske politike, nedostatak pravih informacija o hormonskim metodama među ženama te nedostatak spolnozdravstvenog sadržaja u obrazovnom sustavu, piše Zdrava krava i daje kratak pregled povijesti i suvremenosti zdravstvenog odgoja u Hrvatskoj i Europi.

23.03.2017. (13:56)

"Kratak put od kontracepcije do NDH!"

Hrvatska Wikipedia, vrelo "alternativnih činjenica" o kontracepciji

Poznato je da hrvatska inačica Wikipedije sadrži i pojam “rodna ideologija” koji usprkos prigovorima i dalje ponosno egzistira. No priča tu ne staje – rodna ideologija kao negativan pojam se, manje ili više suptilno, provlači kroz brojne druge pojmove vezane uz diskriminaciju, prava LGBT osoba i reproduktivna prava. Vox feminae donosi pregled problematičnih termina vezanih uz kontracepciju poput tvrdnje da “kontracepcijska spirala uzrokuje pobačaj, tako što spriječava usađivanje oplođene jajne stanice u maternicu”.

07.01.2017. (15:46)

Donald Trump za savjetnika angažirao protivnika kontrole rađanja, Republikanci će u Kongresu pojačati napad na seksualne slobode