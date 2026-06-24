Biokemijski incident u glavi: Akutna zaljubljenost funkcionira poput ovisnosti - Monitor.hr
Danas (17:00)

Dok se srce ne otrijezni

Biokemijski incident u glavi: Akutna zaljubljenost funkcionira poput ovisnosti

Gledano čisto s medicinske strane, zaljubljenost djeluje kao mentalna bolest, odnosno kao privremena neurokemijska nepogoda nalik ovisnosti. Dok dopamin divlja tražeći novu “nagradu” (poruku ili pogled), serotonin opada, približavajući nas ponašanju kod opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Iako ne snižava stvarni IQ, zaljubljenost uzrokuje prividni “pad IQ-a” jer pod utjecajem dopamina dramatično mijenja procjenu rizika i racionalno odlučivanje. Okolina vidi crvene zastavice, dok zaljubljeni mozak toksične mane prevodi kao vrline. Evolucija je zadržala ovo stanje smanjene ubrojivosti radi opstanka vrste, a najbolji lijekovi su mu vrijeme, distanca i surova stvarnost. Igor Berecki za Bug


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Danas (15:00)

Zabranjeno je njima puno toga, pa nije urodilo plodom

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 više liči na društveni eksperiment

Politički trend zabrane društvenih mreža mlađima od 16 godina, pokrenut u Australiji i Velikoj Britaniji, predstavlja masovni društveni eksperiment. Iako je motivirana zaštitom mentalnog zdravlja, ova jednostavna mjera krije složene probleme: od tehničke neizvedivosti i tinejdžerskog zaobilaženja pravila putem VPN-a, do gubitka digitalnih zajednica podrške za ranjive skupine. Znanost još nema jednoznačne dokaze o učinkovitosti, a puko mjerenje “vremena pred ekranom” zanemaruje sadržaj. Umjesto populističkih gesti, ključno je redefinirati toksičnu arhitekturu samih platformi i sustavno pratiti stvarne zdravstvene ishode ove radikalne društvene intervencije. Igor Berecki za Bug

Prekjučer (13:00)

Otići ćemo kako smo i došli - uz Big Bang

Gdje smo i kamo idemo? Sudbina svemira u par gutljaja

Svemir je počeo prije 13,8 milijardi godina, no njegovo finale još je predmet žustrih rasprava. Znanstvenici se spore oko nekoliko scenarija, a ključnu ulogu igra misteriozna tamna energija koja ubrzava širenje prostora.

Ovisno o njezinu ponašanju, čekaju nas četiri sudbine:

  • Toplinska smrt (Big Freeze): Svemir se beskonačno širi, hladi i gasi.
  • Veliko rastrgnuće (Big Rip): Ekspanzija postaje toliko nasilna da kida galaksije, planete i same atome.
  • Veliki kolaps (Big Crunch): Širenje staje i svemir se urušava natrag u singularnost.
  • Raspad lažnog vakuuma: Kvantni mjehur promjene koji brzinom svjetlosti trenutno briše poznatu fiziku.

Trenutačno smo u ranoj, svjetlijoj fazi kozmičke povijesti, a precizna mjerenja tek trebaju otkriti hoćemo li završiti smrznuti, rastrgani ili resetirani. Igor Berecki za Bug

Nedjelja (14:00)

Zato ja sve volim medium

Mit o raku s tanjura: Crne pjege na pizzi bezopasne, pravi rizik vreba s lošeg roštilja

Mitovi o kancerogenosti „leopardastog” ruba napuljske pizze nemaju znanstveno uporište u svakodnevnoj prehrani. Iako izloženost visokim temperaturama stvara spojeve poput akrilamida, ključ zdravstvenog rizika leži u dozi i trajanju pečenja. Kratka priprema pizze (do 90 sekundi) ne stvara toksičnu karbonizaciju, za razliku od predugo pečenog, masnog i zadimljenog mesa s roštilja. Nekoliko tamnih pjegica rezultat je poželjne Maillardove reakcije koja hrani daje bogat okus. Umjesto panike zbog pjege na tijestu, veći fokus treba staviti na stvarne zdravstvene neprijatelje: pretilost, alkohol, pušenje i sjedilački način života. Igor Berecki za Bug

Subota (22:00)

Kad svinja postane previše ljudska za zakonodavce, a taman za operacijsku salu

Paradoks regenerativne medicine: Lakše u čovjeka presađujemo svinjski bubreg nego što u svinji uzgajamo ljudski

Ksenotransplantacija, odnosno presađivanje genetički modificiranih svinjskih organa u ljude, ubrzano prelazi iz laboratorija u klinička ispitivanja. Pomoću CRISPR tehnologije, znanstvenici mijenjaju svinjski genom kako bi spriječili imunosno odbacivanje i uklonili opasne retroviruse, što otvara nadu za tisuće pacijenata na listama čekanja. Međutim, alternativna strategija – uzgoj ljudskih organa unutar svinjskih embrija (stvaranje kimera) – nailazi na stroge regulatorne i etičke blokade u SAD-u. Dok medicina lakše prihvaća prilagođeni životinjski organ u ljudskom tijelu nego obrnuto, budućnost donosi mješavinu bioinženjeringa, organoida i ksenotransplantacije. U tom prijelazu iz čekanja organa u njihovo projektiranje, etika ne smije biti slijepa kočnica, već precizan regulator koji prati moćnu biologiju. Igor Berecki za Bug

Petak (09:00)

Kako će izgledati kad se u tebi zamigolji nešto živo

NOVAKnee: Znanstvenici razvijaju 3D-ispisano “živo” koljeno koje s vremenom postaje dio vas

Projekt NOVAKnee američkih sveučilišta Columbia i Missouri cilja zamijeniti klasične metalno-plastične proteze 3D-ispisanim, biorazgradivim implantatima naseljenim živim stanicama. Ova privremena skela pruža mehaničku potporu dok potiče organizam da sam izgradi novu kost i hrskavicu, tkivo koje se inače prirodno ne obnavlja. Iako koncept obećava revoluciju, suočava se s okrutnim zakonima fizike i biomehaničkom složenošću koljena. Tehnologija je trenutno u fazi laboratorijskih ispitivanja na životinjama, a prva testiranja na ljudima optimistično se očekuju tek 2027. ili 2028. godine, što znači da je rutinska primjena još daleko. Igor Berecki za Bug

16.06. (13:00)

Više sporta, manje živciranja, što je sigurno - sigurno je

Može li se visoki krvni tlak ikada trajno izliječiti? U nekim slučajevima da

Povišeni krvni tlak (hipertenzija) najčešće je doživotna kronična bolest, no potpuno izlječenje moguće je kod rijetke sekundarne hipertenzije uklanjanjem njezinog uzroka (npr. operacijom tumora nadbubrežne žlijezde). Kod većine pacijenata riječ je o primarnoj hipertenziji uzrokovanoj genetikom i starenjem. Dugotrajni visoki tlak nepovratno mijenja i krućuje krvne žile. Ipak, drastičan gubitak težine (poput barijatrijskih zahvata) i redovita aerobna aktivnost mogu sniziti tlak za 5–20 mmHg. To bolesnika može dovesti u stanje remisije – razdoblje u kojem su vrijednosti stabilne i bez terapije, no povratak starih navika vraća i bolest. Igor Berecki za Bug

15.06. (11:00)

Za mene može pizza, a bakterije će palačinke

Žudnju za slatkim i masnim ne kroje samo navike, stres i volja, već i – naš mikrobiom

Žudnja za kaloričnom hranom nije samo pitanje slabe volje, već potencijalno i utjecaja crijevnog mikrobioma. Ova složena zajednica mikroorganizama komunicira s mozgom putem vagusnog živca i metaboličkih signala, djelujući poput “unutarnjeg lobista”. Istraživanja na miševima pokazuju da različiti mikrobiomi mijenjaju prehrambene izbore, dok određene bakterije (poput Bacteroides vulgatus) utječu na hormone sitosti slično modernim lijekovima za mršavljenje. Iako ljudski izbor hrane dodatno oblikuju kultura i emocije, mikrobiom stvara povratnu spregu: hrana koju biramo dugoročno mijenja sastav bakterija, koje potom suptilno utječu na naše buduće prehrambene želje. Igor Berecki za Bug

08.06. (11:00)

Skynet u državnoj službi

Tamna strana algoritama: Deset slijepih ulica umjetne inteligencije

Umjetna inteligencija nije filmski demon, već moćan alat koji bez ljudskog nadzora, odgovornosti i konteksta postaje izvor automatizirane nepravde. Umjesto robotske apokalipse, stvarna prijetnja leži u nekritičkoj primjeni tehnologije kroz deset “slijepih ulica”: od diskriminatorne birokracije i prediktivne policije do algoritamskog zapošljavanja, degradacije medicine, obrazovanja i mentalnog zdravlja. Dodatno, generativni AI podriva demokraciju dezinformacijama, guši kreativnost masovnim prosječnim sadržajem (“AI slop”) te uzrokuje golemi ekološki trošak. Ključno pitanje stoga nije što AI može učiniti, već u kojim područjima joj zbog nedostatka svijesti i empatije nikada ne smijemo prepustiti odlučivanje. Igor Berecki za Bug

06.06. (12:00)

Izbacivač u nosu

Nazalni sprej koji trenira pluća: Široka obrana od patogena pred dugim testom na ljudima

Stanfordski znanstvenici razvili su eksperimentalni sprej za nos koji umjesto prepoznavanja jednog antigena lokalno podiže borbenu spremnost dišnog sustava. U miševa je ova formulacija mjesecima pružala široku zaštitu od virusa (SARS-CoV-2), bakterija otpornih na antibiotike i alergena, stimulirajući urođeni imunitet i “oštreći” plućne makrofage. Iako koncept mijenja paradigmu cijepljenja i nudi rješenje za pandemijsku pripravnost, put do ljudske primjene je dug. Imunitet zahtijeva preciznu ravnotežu, a miševi ipak nisu dlakavi ljudi s repom, pa klinička ispitivanja tek trebaju dokazati sigurnost i trajanje zaštite bez izazivanja kroničnih upala. Igor Berecki za Bug

31.05. (23:00)

Farmaceutski švedski stol za lakovjerne

Velika analiza suplemenata: Samo šest je vrsta dodataka prehrani koji zaista djeluju

Tržište suplemenata često prodaje “dodatak savjesti” umjesto stvarne koristi, no znanost prepoznaje nekoliko opravdanih iznimaka. Suplementacija ima smisla isključivo kod dokazanih manjkova, specifičnih životnih faza ili mjerljivih ciljeva. Znanstveno utemeljeni dodaci su folna kiselina (prije i u ranoj trudnoći), vitamin D (za djecu, starije i trudnice), vitamin B12 (za vegane i starije s lošom apsorpcijom), željezo (kod dokazane sideropenije), te proteini i kreatin (kod rizika od gubitka mišića ili ciljanog treninga). Nasuprot tome, popularni multivitamini, detoks čajevi i megadoze vitamina C za imunitet nemaju uporište u kliničkim dokazama te predstavljaju bacanje novca. Igor Berecki za Bug