Dok se srce ne otrijezni
Biokemijski incident u glavi: Akutna zaljubljenost funkcionira poput ovisnosti
Gledano čisto s medicinske strane, zaljubljenost djeluje kao mentalna bolest, odnosno kao privremena neurokemijska nepogoda nalik ovisnosti. Dok dopamin divlja tražeći novu “nagradu” (poruku ili pogled), serotonin opada, približavajući nas ponašanju kod opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Iako ne snižava stvarni IQ, zaljubljenost uzrokuje prividni “pad IQ-a” jer pod utjecajem dopamina dramatično mijenja procjenu rizika i racionalno odlučivanje. Okolina vidi crvene zastavice, dok zaljubljeni mozak toksične mane prevodi kao vrline. Evolucija je zadržala ovo stanje smanjene ubrojivosti radi opstanka vrste, a najbolji lijekovi su mu vrijeme, distanca i surova stvarnost. Igor Berecki za Bug