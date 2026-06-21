Zato ja sve volim medium
Mit o raku s tanjura: Crne pjege na pizzi bezopasne, pravi rizik vreba s lošeg roštilja
Mitovi o kancerogenosti „leopardastog” ruba napuljske pizze nemaju znanstveno uporište u svakodnevnoj prehrani. Iako izloženost visokim temperaturama stvara spojeve poput akrilamida, ključ zdravstvenog rizika leži u dozi i trajanju pečenja. Kratka priprema pizze (do 90 sekundi) ne stvara toksičnu karbonizaciju, za razliku od predugo pečenog, masnog i zadimljenog mesa s roštilja. Nekoliko tamnih pjegica rezultat je poželjne Maillardove reakcije koja hrani daje bogat okus. Umjesto panike zbog pjege na tijestu, veći fokus treba staviti na stvarne zdravstvene neprijatelje: pretilost, alkohol, pušenje i sjedilački način života. Igor Berecki za Bug