Otići ćemo kako smo i došli - uz Big Bang
Gdje smo i kamo idemo? Sudbina svemira u par gutljaja
Svemir je počeo prije 13,8 milijardi godina, no njegovo finale još je predmet žustrih rasprava. Znanstvenici se spore oko nekoliko scenarija, a ključnu ulogu igra misteriozna tamna energija koja ubrzava širenje prostora.
Ovisno o njezinu ponašanju, čekaju nas četiri sudbine:
- Toplinska smrt (Big Freeze): Svemir se beskonačno širi, hladi i gasi.
- Veliko rastrgnuće (Big Rip): Ekspanzija postaje toliko nasilna da kida galaksije, planete i same atome.
- Veliki kolaps (Big Crunch): Širenje staje i svemir se urušava natrag u singularnost.
- Raspad lažnog vakuuma: Kvantni mjehur promjene koji brzinom svjetlosti trenutno briše poznatu fiziku.
Trenutačno smo u ranoj, svjetlijoj fazi kozmičke povijesti, a precizna mjerenja tek trebaju otkriti hoćemo li završiti smrznuti, rastrgani ili resetirani. Igor Berecki za Bug