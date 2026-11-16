Podatkovni oblak pun magle
Bivši šef Wall Streta Gensler najavljuje da bi AI balon mogao puknuti prije izbora 2028.
Bivši šef SEC-a Gary Gensler upozorava da je divovski rast AI sektora zapravo financijski balon pred pucanjem. Zbog nezapamćenih ulaganja, skrivenih dugova i sporog povrata novca, tržište bi moglo doživjeti bolnu korekciju i izazvati recesiju prije američkih izbora 2028. godine. Dok analitičari poput Yardenija smiruju strasti tvrdeći da je riječ tek o “ispuhivanju”, Gensler savjetuje oprez i pripremu kabanica za nadolazeću tehnološku oluju. Index
- Sličnu je dijagnozu ponudio i Michael Burry, investitor proslavljen u filmu The Big Short (Oklada stoljeća) zbog predviđanja kolapsa hipotekarnog tržišta 2008. godine. Burry je na društvenoj mreži X upozorio da se dioničko tržište trenutno nalazi u “prvoj fazi tuge – poricanju”, istaknuvši da je u godinama poput 2000. (slom dot-com balona) i 2008. ta faza trajala između šest i devet mjeseci. Dok glavni burzovni indeksi (poput SPY-a) bilježe visoke prinose i rastu blizu svojih ovogodišnjih vrhunaca, Burryjevo upozorenje – koje ostavlja rok od najviše 230 dana do ulaska u sljedeću, znatno burniju fazu – sugerira da su ulagači opasno uljuljkani u lažan osjećaj sigurnosti dok se temeljni rizici u tehnološkom sektoru gomilaju (Finance Yahoo)