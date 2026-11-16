Bivši šef Wall Streta Gensler najavljuje da bi AI balon mogao puknuti prije izbora 2028. - Monitor.hr
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Podatkovni oblak pun magle

Bivši šef Wall Streta Gensler najavljuje da bi AI balon mogao puknuti prije izbora 2028.

Bivši šef SEC-a Gary Gensler upozorava da je divovski rast AI sektora zapravo financijski balon pred pucanjem. Zbog nezapamćenih ulaganja, skrivenih dugova i sporog povrata novca, tržište bi moglo doživjeti bolnu korekciju i izazvati recesiju prije američkih izbora 2028. godine. Dok analitičari poput Yardenija smiruju strasti tvrdeći da je riječ tek o “ispuhivanju”, Gensler savjetuje oprez i pripremu kabanica za nadolazeću tehnološku oluju. Index

  • Sličnu je dijagnozu ponudio i Michael Burry, investitor proslavljen u filmu The Big Short (Oklada stoljeća) zbog predviđanja kolapsa hipotekarnog tržišta 2008. godine. Burry je na društvenoj mreži X upozorio da se dioničko tržište trenutno nalazi u “prvoj fazi tuge – poricanju”, istaknuvši da je u godinama poput 2000. (slom dot-com balona) i 2008. ta faza trajala između šest i devet mjeseci. Dok glavni burzovni indeksi (poput SPY-a) bilježe visoke prinose i rastu blizu svojih ovogodišnjih vrhunaca, Burryjevo upozorenje – koje ostavlja rok od najviše 230 dana do ulaska u sljedeću, znatno burniju fazu – sugerira da su ulagači opasno uljuljkani u lažan osjećaj sigurnosti dok se temeljni rizici u tehnološkom sektoru gomilaju (Finance Yahoo)

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Od dot-coma do nekretnina: lekcije financijskih balona i novi rizici

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Vizek: Je li na pomolu nova gospodarska kriza? Američki AI balon prijeti stvarnom gospodarstvu

I kompanije i investitori klade se na to da će umjetna inteligencija otvoriti novu tehnološku i ekonomsku eru, s drukčijim poslovnim modelima i, vrlo vjerojatno, bitno promijenjenim shvaćanjem uloge rada u ekonomskim procesima. Dugoročna održivost tog investicijskog vala, međutim, ovisit će o tome hoće li se ta visoka očekivanja doista ostvariti. Dok burze cijenama dionica već pretpostavljaju vrlo uspješan ishod AI ulaganja, tržišta duga i dalje zahtijevaju visoku kamatnu premiju, ponašajući se kao da taj ishod još nije siguran. Ako se iznimno visoka očekivanja ne ispune, korekcija neće ostati zatvorena unutar financijskih tržišta, već će se vrlo brzo preliti u realno gospodarstvo, a potom i u politički prostor, gdje ekonomski lomovi rijetko prolaze bez posljedica. Maruška Vizek za tportal

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