AI je pored struje pojela i lovu
Wall Street pao pod pritiskom tehnološkog sektora i rastuće inflacije
Nakon tri dana rasta, indeksi na Wall Streetu pali su u četvrtak zbog slabijih poslovnih rezultata Alphabeta i rasta inflacije u SAD-u. Dow Jones oslabio je 0,25 %, S&P 500 skliznuo 0,30 %, a Nasdaq najviše – 1,37 %. Dionica Alphabeta potonula je preko 12 % uslijed velikih ulaganja u AI i brze potrošnje gotovine. Iako je BDP SAD-a u trećem kvartalu porastao 3,4 %, rujan donosi skok inflacije od 3,6 % godišnje, što najavljuje prosinačko povećanje kamata. Europski indeksi su rasli unatoč zadržavanju kamata ECB-a i najavi odlaska Christine Lagarde. tportal