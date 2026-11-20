Umjetna inteligencija, stvarni gubici
Globalni potres na burzama: Izbrisano gotovo devet bilijuna dolara zbog straha od pucanja AI balona i rasta kamata
Svjetske burze bilježe oštar pad, pri čemu je od kolovoškog vrhunca izbrisano gotovo devet bilijuna dolara tržišne vrijednosti. Rasprodaju pokreću sumnje u isplativost golemih ulaganja u umjetnu inteligenciju te očekivanja daljnjeg rasta američkih kamatnih stopa. Najteže su pogođena azijska tržišta, s najgorim tjednom od 2020. godine i padom tajvanskih dionica za 17 posto. Snažne gubitke bilježe i Wall Street te europske burze, a povjerenje dodatno narušava odlazak čelnika Nvidije. Ni povijesni izlazak Anthropica na burzu, vrijedan 81 milijardu dolara, nije uspio zaustaviti negativan trend koji se već prelijeva na tržište zlata i bakra. Index