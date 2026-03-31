Burek sa sirom, Italija s krumpirom
Bosna i Hercegovina izbacila Italiju na penale i izborila Svjetsko prvenstvo
Bosna i Hercegovina ostvarila je povijesni podvig i osigurala kartu za Svjetsko prvenstvo 2026.! U dramatičnom finalu u Zenici, “Zmajevi” su srušili Italiju nakon jedanaesteraca. Gosti su poveli rano preko Keana, no utakmicu je prelomio crveni karton Bastonija u 41. minuti. BiH je dominirala s igračem više, a joker s klupe, Haris Tabaković, u 79. minuti donio je izjednačenje. Nakon mirnih produžetaka, uslijedio je triler penala: Talijani su gađali tribine i prečku, dok su Tahirović, Tabaković, Alajbegović i Bajraktarević bili precizni za konačno slavlje. U skupini B čekaju ih Švicarska, Kanada i Katar. Index