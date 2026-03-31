Jučer (23:30)

Burek sa sirom, Italija s krumpirom

Bosna i Hercegovina izbacila Italiju na penale i izborila Svjetsko prvenstvo

Bosna i Hercegovina ostvarila je povijesni podvig i osigurala kartu za Svjetsko prvenstvo 2026.! U dramatičnom finalu u Zenici, “Zmajevi” su srušili Italiju nakon jedanaesteraca. Gosti su poveli rano preko Keana, no utakmicu je prelomio crveni karton Bastonija u 41. minuti. BiH je dominirala s igračem više, a joker s klupe, Haris Tabaković, u 79. minuti donio je izjednačenje. Nakon mirnih produžetaka, uslijedio je triler penala: Talijani su gađali tribine i prečku, dok su Tahirović, Tabaković, Alajbegović i Bajraktarević bili precizni za konačno slavlje. U skupini B čekaju ih Švicarska, Kanada i Katar. Index


Kvalifikacije za SP: Kramarić i Modrić razmontirali Čehe, Hrvatska na petici

Hrvatska i Češka od 20.45 sati (NovaTV) na Opus Areni u Osijeku odigrale su susret kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon visoke pobjede protiv Gibraltara, ništa manje Dalićevi izabranici nisu bili uspješni protiv Čeha. Prvi gol postigao je Anddrej Kramarić u 42. minuti i to glavom, nakon što mu je također glavom loptu dobacio Gvardiol. Česi su izjednačili u nastavku, nakon ubačaja u stativu u 58. minuti. Modrić ponovno vraća u vodstvo Hrvatske postigavši gol s jedanaesterca u 62. minuti. Perišić povisuje na 3:1 u 68. minuti. Za dvije minute ponovno penal za Hrvatsku ,a siguran s bijele točke bio je Budimir. Na 5:1 povisuje Kramarić, nakon odlične asistencije Modrića. Druga je to utakmica kvalifikacija, a Hrvatska je u skupini s već poraženim Gibraltarom, Češkom, a čekaju nas još utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom. Index, tportal, Gol… pogledajte komentare na Forumu