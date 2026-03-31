Burek sa sirom, Italija s krumpirom

Hrvatska i Češka od 20.45 sati (NovaTV) na Opus Areni u Osijeku odigrale su susret kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon visoke pobjede protiv Gibraltara, ništa manje Dalićevi izabranici nisu bili uspješni protiv Čeha. Prvi gol postigao je Anddrej Kramarić u 42. minuti i to glavom, nakon što mu je također glavom loptu dobacio Gvardiol. Česi su izjednačili u nastavku, nakon ubačaja u stativu u 58. minuti. Modrić ponovno vraća u vodstvo Hrvatske postigavši gol s jedanaesterca u 62. minuti. Perišić povisuje na 3:1 u 68. minuti. Za dvije minute ponovno penal za Hrvatsku ,a siguran s bijele točke bio je Budimir. Na 5:1 povisuje Kramarić, nakon odlične asistencije Modrića. Druga je to utakmica kvalifikacija, a Hrvatska je u skupini s već poraženim Gibraltarom, Češkom, a čekaju nas još utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom.