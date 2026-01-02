Razvod braka s Amerikom i potraga za novim identitetom
Božo Kovačević: Trebaju nam Sjedinjene Europske Države
Diplomat, sveučilišni predavač i analitičar Božo Kovačević za Ideje ističe da se svijet pod Trumpom pretvara u niz “američkih kolonija” jer SAD više ne doživljava Europu kao ravnopravnog partnera. Ideja Sjedinjenih Europskih Država predlaže:
- Jedinstvenog predsjednika biranog na općim izborima.
- Snažniji parlament koji bira europsku vladu (Komisiju) i uvodi vlastite poreze.
- Ukidanje Europskog vijeća kako bi se spriječilo da pojedinačne države (poput Mađarske) blokiraju zajedničke odluke.
Zaključak je jasan: bez ove transformacije, Europa ostaje razjedinjena, ekonomski izrabljivana i geopolitički nebitna.