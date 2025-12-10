Biti učitelj ili teta u vrtiću je opet 'in'
Broj zaposlenih u Hrvatskoj raste, rast u sektoru obrazovanja
Na kraju studenoga Hrvatska je imala 1,74 milijuna zaposlenih, što je 40.000 više nego godinu ranije, odnosno rast od 2,3%. U odnosu na listopad broj zaposlenih pao je za oko 10.000. Najviše zaposlenih ima prerađivačka industrija (247.000), trgovina (239.000), građevinarstvo (154.000) i obrazovanje (135.100). Najveći godišnji porast zabilježen je u obrazovanju (+7.400), dok je trgovina izgubila 11.500, a prerađivačka industrija 3.400 zaposlenih. Rast u javnom sektoru, posebice u obrazovanju, djelomično je potaknut iznadprosječnim povećanjem plaća u odnosu na realni sektor. Danica