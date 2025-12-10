Broj zaposlenih u Hrvatskoj raste, rast u sektoru obrazovanja - Monitor.hr
Danas (12:00)

Biti učitelj ili teta u vrtiću je opet 'in'

Broj zaposlenih u Hrvatskoj raste, rast u sektoru obrazovanja

Na kraju studenoga Hrvatska je imala 1,74 milijuna zaposlenih, što je 40.000 više nego godinu ranije, odnosno rast od 2,3%. U odnosu na listopad broj zaposlenih pao je za oko 10.000. Najviše zaposlenih ima prerađivačka industrija (247.000), trgovina (239.000), građevinarstvo (154.000) i obrazovanje (135.100). Najveći godišnji porast zabilježen je u obrazovanju (+7.400), dok je trgovina izgubila 11.500, a prerađivačka industrija 3.400 zaposlenih. Rast u javnom sektoru, posebice u obrazovanju, djelomično je potaknut iznadprosječnim povećanjem plaća u odnosu na realni sektor. Danica


20.11. (17:00)

Kada more utihne, utihnu i obrti — statistika je opet na godišnjem

Zaposlenih u obrtima i slobodnim profesijama manje 3,5 posto

Zaposlenost u obrtima i slobodnim profesijama u Hrvatskoj u rujnu je pala za 3,5 posto u odnosu na kolovoz, ponajprije zbog završetka turističke sezone. Najveći pad bilježe obrti, s minusom od 3,7 posto, dok su slobodne profesije ostale gotovo stabilne. Ukupno je zaposleno 228.766 osoba, što je 8183 manje nego mjesec prije. Rast zaposlenosti zabilježen je u svega četiri djelatnosti, najviše u rudarstvu. Regionalno, 12 županija ima rast, a sedam pad, s Ličko-senjskom kao najvećim gubitnikom. Obrti ostaju najosjetljiviji na sezonske oscilacije. Poslovni

10.06.2024. (17:00)

Tko radi, ne boji se gladi

Nikad više radnika i nikad manje stanovnika

Hrvatska danas ima najviše zaposlenih u protekle 32 godine, pokazuju službene statistike Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Zadnji je put više osiguranika, osoba koje su po različitim radnim osnovama uplaćivale mirovinsko osiguranje, Hrvatska imala tijekom 1992. godine. Tada ih je bilo tek oko 3000 više nego danas. No, naša je zemlja 1992. godine imala oko 4,6 milijuna stanovnika, a danas nas je otprilike 800.000 manje. To znači da Hrvatska nikad nije imala toliko zaposlenih u odnosu na broj stanovnika. Valja, međutim, naglasiti kako u Hrvatskoj danas radi više od 100.000 tisuća stranih radnika te najmanje 30.000 umirovljenika. Danica

25.02.2024. (17:00)

U punom pogonu

Najviše Hrvata radi u industriji, proizvodnja najvažniji poslodavac u 12 županija

Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) govore kako je broj aktivnih stanovnika u zadnjem lanjskom mjesecu dosegnuo 1,77 milijuna, pri čemu je ukupno zaposlenih 1,65 milijuna, a nezaposlenih nešto manje od 115 tisuća. Grad Zagreb u pravilu, kad je riječ o tržištu rada, ima najbolje rezultate, no najnižu stopu nezaposlenosti ipak ima Varaždinska županija. U prosincu 2023. iznosila je 3,0%, dok je u Zagrebu bila 3,1%. Gleda li se ukupan broj zaposlenih, od njih ukupno 1,65 milijuna u zadnjem mjesecu 2023. najveći je dio bio zaposlen u pravnim osobama, dakle, poduzećima i javnom i državnom sektoru, 1,43 milijuna, dok ih je 200 tisuća u obrtu i slobodnim profesijama, a oko 18 tisuća u OPG-ima. Na nacionalnoj razini najviše njih bilo u prerađivačkoj industriji, više od 258 tisuća, te u trgovini (230 tisuća), dok je po više od 100 tisuća zaposlenih u javnoj upravi, građevinskom sektoru, turizmu, obrazovanju i zdravstvu. Poljoprivreda je na kraju godine zapošljavala manje od 55 tisuća radnika, značajno manje od primjerice prijevoza, a manje i od ICT-a ili financijskog sektora. Iako industrija doživljava pad, i dalje zapošljava više od turizma i trgovine. Poslovni

16.01.2023. (19:00)

Uz stalan posao ide i fuš

Siromaštvo zaposlenih i dalje je problem u Europi

Radno siromaštvo definira se kao situacija u kojoj su redovito zaposleni ljudi u riziku od siromaštva, imaju ekvivalentni raspoloživi dohodak ispod relativne linije siromaštva koja je određena na 60 posto nacionalnog medijana dohotka. Brojni su čimbenici koji mogu pridonijeti ovom stanju. Na primjer, nedostatak državljanstva gotovo svugdje ostavlja radnike izloženijima radnom siromaštvu. Drugi važan element je intenzitet rada. Eurostat ističe kako je u svim zemljama EU-a osim Belgije, Irske i Finske, više od 20 posto odraslih u kućanstvima s niskim intenzitetom rada u opasnosti je od siromaštva. U šest zemalja ta brojka prelazi 40 posto, a najveću s 54 posto ima Portugal. Čak su i kućanstva s visokim intenzitetom rada pogođena. H-Alter

18.08.2022. (20:00)

Bitno da se radi

Broj radnih mjesta u Hrvatskoj (gotovo) se vratio na razinu iz 2008.

Pravu krvnu sliku gospodarstva ne pokazuje nezaposlenost, nego – zaposlenost. A ona buja. Prema službenim statističkim podacima, lani smo imali 1,698 milijuna radno aktivnog stanovništva i 1,572 milijuna zaposlenih. Podaci za lipanj ove godine pokazuju da nam raste čak i radno aktivno stanovništvo – 1,723 (u šest mjeseci 25 tisuća ljudi više, unatoč padu nataliteta i iseljavanju) – od kojih je gotovo rekordnih 1,618 milijuna zaposlenih. Zamalo rekordnih, jer u odnosu na doista rekordnu pretkriznu 2008. imamo samo oko tri i pol tisuće manje zaposlenih. Podaci su, dakle, za hrvatske prilike fantastični, no da bismo zadržali good spirit, valjalo bi znati zašto. Ekonomist Velimir Šonje razloge za rast zaposlenosti nalazi upravo u tome što je sadašnja razina BDP-a prilično iznad one iz slavne 2019. Lider

08.07.2022. (10:00)

Još da nas je sveukupno malo više...

Hrvatska ima 1,64 milijuna zaposlenih, najviše u proteklih 30 godina

Hrvatska početkom srpnja ima oko 1,64 milijuna osiguranika mirovinskog po svim osnovama, što se može uzeti kao okviran broj zaposlenih u svim djelatnostima i organizacijskim oblicima. Ove je godine, tako, broj zaposlenih povećan za otprilike 70.000. U odnosu na početak srpnja pretpandemijske 2019. godine, riječ je o 47.000 više zaposlenih. Prema višegodišnjim statističkim podacima koje smo provjeravali, toliko osiguranika, odnosno zaposlenih Hrvatska je zadnji put imala potkraj 1993. godine. Tada ih je bilo ukupno oko 1,7 milijuna, odnosno oko 60.000 više nego danas. To, de facto, znači da imamo najviše zaposlenih u proteklih 30-ak godina. Tu valja naglasiti i kako je u prvih šest mjeseci strancima izdano oko 12.700 radnih dozvola, a još oko 2600 je u obradi. Danica

18.08.2021. (19:30)

Nevidljivi radnik

Čak 39,7 posto tvrtki u Hrvatskoj nema zaposlenih

Krajem lipnja u Hrvatskoj je bilo 299.963 registriranih poslovnih subjekata, među kojima je aktivnih 173.113 odnosno 57,7 posto. Najviše je tvrtki, 86.738 ili 50,1 posto, koje imaju između jednog i devet zaposlenika, dok je 68.747 subjekata ili njih 39,7 posto bez zaposlenih. Poslovni

19.12.2020. (10:30)

Laž, velika laž, statistika

Broj zaposlenih pao, broj nezaposlenih porastao, prosječna plaća – porasla

Hrvatska je u studenom imala 17.277 zaposlenih manje nego u istom mjesecu prošle godine, dok je broj registriranih nezaposlenih za 25.780 veći nego lani. Prosječna plaća u studenome ove godine je svejedno rasla, zato što su poslove gubili radnici s nižim plaćama. U listopadu je prosječna plaća bila 6.756 kuna. Novi list

13.09.2019. (20:30)

Pero jače od rada

Novom metodom računanja zavod broj zaposlenih povećao za 110 tisuća

Zavod za statistiku je među zaposlene počeo ubrajati mlade osobe prema odredbama Zakona o doprinosima, a kojih je u srpnju bilo 96.967. Nadalje, ubrojao je radnike koji su na temelju radnog odnosa izaslani u inozemstvo, a njih je 10.838, te je ubrojao i 1.750 zaposlenih po šiframa iz JOPPD obrasca. Kad se sve zbroji u srpnju je bilo ukupno 1,58 milijuna zaposlenih. T-Portal