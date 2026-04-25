Zelenski nudi Azerbajdžan kao mjesto za pregovore s Putinom (24 sata)
Milanović kitizira EU: Dolaze nova vremena u kojima se EU zadužuje radi Ukrajine, koja bez EU ne može funkcionirati… Jedino rješenje je da se svi naoružamo i uđemo u sukob s Rusijom (Index)
Globalni BDP ove godine dostiže 124 bilijuna dolara, samo SAD i Kina zajedno čine 43 posto globalnog BDP-a (World of statistics)
Momčilo Đurđić: Danas je sasvim izvjesno da su dvije najljubljenije ikone lažnog, fol suverenizma, Donald Trump i Vladimir Putin, izvorno inspirirani kvazi-filozofskim trešom Stevea Bannona i Aleksandra Dugina, u nekoliko godina okrenuli svijet naopačke i doveli ga na rub globalnog sukoba. Suverenistički projekt kao pokušaj uspostavljanja novog svjetskog poretka za nešto više od četiri godine uništio je europska savezništva Moskve i Washingtona, njegovana u ratu i miru tokom cijelog 20. veka, bez obzira na ideološka rivalstva (Index)
Tko šalje lažne dojave o bombama? Ministar govori o hibridnom ratovanju (Poslovni)
Što je energetski menadžment i zašto je važan? Energetski učinkovite i održive zgrade donose smanjenje troškova i emisija CO2, povećavaju profitabilnost i tržišnu vrijednost (Zgradonačelnik)
Više od 500 prosvjednika u Sisku protiv peradarskih farmi: ‘Ovo nije lokalno, ovo je pitanje budućnosti Hrvatske!’ (24 sata, Večernji), Darko Rundek poručio s rijeke Drave: “Drava se ne trži, niti ne kupuje!” (Danica)
U subotu ujutro u zagrebačkom Hotelu Dubrovnik održao se drugi dan dvodnevne konferencije TradFest, u organizaciji ultrakonzervativne zaklade Vigilare i Ordo Iuris Hrvatske, u subotu je ujutro konferencija otvorena temom “BiH: neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta”, reagirali brojni bošnjački mediji tvrdeći da je nedopustivo da se u središtu Zagreba zaziva unutarnji preustroj i teritorijalna reorganizacija BiH (Jutarnji)
HNB otvorio vrata građanima: financijska pismenost za sve generacije (HRT)
Zagrebačko sveučilište bogatije za 371 doktora znanosti i umjetnosti (HRT)
Putovanje vlakom nikad nije bilo popularnije: Najljepše rute u Europi (Green)
Danska vojna obavještajna služba procjenjuje da bi Rusija u idućih pet godina mogla biti spremna za rat velikih razmjera protiv Europe ako procijeni da je NATO slab i neodlučan. Slične procjene stižu iz Njemačke (Slobodna)
SAD ima zakonski period od 60 dana za vojne operacije bez izričitog odobrenja Kongresa, nakon 1. svibnja predsjednik bi trebao povući snage iz Irana (tportal)
Humanoidni roboti ne uspijevaju dovršiti skoro 90 posto kućanskih zadataka (Bug)
Gruntovčani: serija koja je obilježila televizijsku povijest, kreću reprize na HRT
Rječnik kakav još niste vidjeli: šokačko-engleski, napravili ga učenici (HRT)
Iz Pentagona procurio šokantni e-mail, Trump sprema osvetu Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, mogli bi osporiti Falklandsko otočje (Jutarnji), London: Falklandski otoci su britanski (Jutarnji)
Počeo je proces gašenja integralne proizvodnje u Novoj Željezari Zenica. Time je prekinuta proizvodnja čelika nakon više od 130 godina kontinuiranog rada. Gotovo 2000 zaposlenih naći u neizvjesnosti i strahu od gubitka radnih mjesta. Pad Željezare sada prijeti izazivanjem lančane reakcije koja bi mogla pogoditi i do 500 kooperantskih firmi u BiH, piše Deutsche Welle. (Index)
U Zagrebu pronađene dvije masovne grobnice iz Drugog svjetskog rata, pronađeno najmanje 23 tijela (tportal, N1)
Benjamin Netanyahu objavio da se liječio od raka prostate (CNN, Index)
Irska, Španjolska, Slovenija, Nizozemska i Island povukle su se iz nastupa na 70. Eurosongu, koji će se održati 12. i 14. svibnja te u finalu 16. svibnja. RTV Slovenija zamjenit će uobičajeno praćenje Eurosonga posebnim programom nazvanim Glasovi Palestine (Muzika)
Ukrajinski dronovi pogodili su u srijedu zapovjedno mjesto ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u okupiranom Donjecku, ubivši 12 časnika i ranivši 15 drugih pripadnika ruske tajne službe (Jutarnji)
Za vikend sunčano, krajem mjeseca i početkom svibnja ponovno zahlađenje (Večernji)
Možemo: Ministar je briljirao, jaja su skuplja 53 posto, paprika 200 posto, mljeveno meso 64 posto… (N1)
Zeleno svjetlo za plinovod u BiH iz Hrvatske: Sporazum BiH i Hrvatske otvara put projektu koji se godinama sapliće o politiku, imovinska pitanja i nadležnosti. Početak radova i dalje ovisi o nizu pravnih i tehničkih koraka (DW)
Vukovi u zaleđu Obrovca ubili pse čuvare stada… Može li pas protiv vuka? Kangali, tornjaci, šarplaninci i sve nove hibridne pasmine. Pitanje je jesu li dorasli snazi izvornog vuka (HRT)
Izrael: Slijedi smrtonosni, razoran napad na Iran. Čekamo zeleno svjetlo… Trump naredio ‘pucanje i ubijanje‘ u Hormuškom tjesnacu (Jutarnji)
Prvi put od 2021. godine u Hrvatskoj je u prvom tromjesečju zabilježen pad broja zaposlenih – i to u većini djelatnosti. Najveći udar pretrpjela je prerađivačka industrija, u kojoj je izgubljeno oko sedam tisuća radnih mjesta, Vedrana Pribičević: Hrvatsko gospodarstvo se hladi (N1)
Korejci preuzimaju crnogorske zračne luke? Prijedlog koncesije na Aerodrome Crne Gore vrijedan je više od 400 milijuna eura: 100 milijuna jednokratne naknade, 35 posto godišnjeg prihoda i 300 milijuna investicija (DW)
Održana redovita skupština HAZU, obnavlja se sedam zgrada (HRT)
Animafest Zagreb 2026 predstavlja Veliko natjecanje dugometražnog filma (Ravno do dna)
Vrhovni vođa Irana još se nije pojavio: To bi moglo pomoći režimu da preživi (N1, tportal)
Vedran Pavlek je i dalje u Kazahstanu, na popisu svjedoka nalazi se stotinjak osoba (RTL Danas)
Nakon otkrića da je čovjek iz kruga Donalda Trumpa lobirao kod predsjednika FIFA-e Giannija Infantina da Italija zamijeni Iran na Mundijalu, uslijedila je lavina reakcija (tportal)
Sve anksiozniji mladi: Savjetovališta nude pomoć bez uputnice (HRT)
Dario Zurovec, Matija Posavec i Loris Peršurić spremaju koaliciju kojom žele pomoći SDP-u i Možemo! srušiti Plenkovića (Nacional), Goran Vojković za Index primjećuje da je ručak tijekom kojeg je održan sastanak, koji je koštao 58,9 eura, plaćen službenom karticom Grada Svete Nedelje…
Iran zaplijenio dva broda u Hormuzu, stigla snimka. Hegseth smijenio šefa mornarice (Index)
Trump planira kazniti saveznike koji mu se ne pokoravaju. NATO je za vrijeme Trumpa izgubio na koheziji, a za njegovu je trenutačnu slabost kriv upravo on… (Politico, Jutarnji)
Zbog rata na Bliskom istoku pogođena i industrija kondoma, i tu se očekuju poskupljenja (Poslovni)
Apple će navodno oslabiti iPhone 18 zbog rezanja troškova, u prvom redu očekuje se slabiji SoC i manja memorija (Bug)
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za veljaču iznosila je 1.527 eura, medijalna 1282 (Index)
Za vozače u Europskoj uniji sprema se jedna od najvećih promjena u posljednjih nekoliko desetljeća – uvođenje digitalne vozačke dozvole. Mijenja se i rok važenja dozvola: za vozače automobila i motocikala one će vrijediti 15 godina, a profesionalci će ih produljivati svakih pet (Poslovni)
Trump objavio niz dramatičnih poruka: “Iran je pred financijskim slomom. SOS!!!” (N1), Iranski pregovarač: Trumpovo produljenje primirja je taktika za iznenadni udar (N1)
Novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar želi ojačati politički i gospodarski utjecaj srednje Europe oslanjajući se na zajedničku povijest i postojeće ekonomske veze, osobito s Austrijom (Politico, tportal), Starešina: Magyarova Mađarska možda se i neće mnogo razlikovati od Orbánove (Lider)
Lufthansa ukida 20.000 letova zbog visokih cijena goriva (Index)
Eksplozija noćas oko 23 sata u Splitu, jedna osoba poginula, policija: Nema elemenata kaznenog djela (Jutarnji)
Kibernetička sigurnost i privatne 5G mreže u fokusu HAKOM-ove konferencije ‘Dan novih tehnologija’ (HRT)