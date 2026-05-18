Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Uhićen je ubojica iz Drniša, i to blizu svog doma, curi još detalja, u Drnišu i dalje nema nastave (Jutarnji)
  • Ukrajina preokreće tijek rata: ‘Ovo djeluje kao prijelomnica, Rusima prijeti raspad‘, očekivana ruska proljetna ofenziva podbacila, a prvi put od 2024. zabilježile neto gubitak teritorija (Jutarnji)
  • ESB: Europske banke morat će biti spremne za AI napade (Mreža)
  • Vahid Halilhodžić je na zadnjoj utakmici Nantesa, kojeg nije uspio spasiti od ispadanja, sam krenuo pred huligane koji su upali na teren: “Bio sam u ratu, ovo je ništa!” (Index)
  • Tehnološki stručnjaci: tvrtke koje primjenjuju AI jačaju svoju konkurentnost (HRT)

Jučer (21:00)

  • Ubojica iz Drniša Aleksić je navodno dostavljačima poručio da se popnu na terasu do vrata njegova stana, a kad su se popeli uz stepenice, izvadio je pištolj kućne izrade i u prsa mladića ispucao hitac (Jutarnji), Drnišani ogorčeni: Kad su mu našli oružje s njim je bio spisak 12 žena koje je htio likvidirati (tportal)
  • Rupa u zakonu: ako ukradete struju i potrošite je, niste krivi (Index)
  • Dvije europske države mogle bi se spojiti u jednu – Moldavija i Rumunjska (DW, Jutarnji)
  • Klimatska prijetnja iz zraka: Tri zračne luke ispuštaju više CO2 od cijelog Pariza, samo Zračna luka Dubai emitira 23,2 milijuna tona emisija CO2 (N1)
  • Prijedlog u Njemačkoj: U mirovinu uz 45 godina uplaćenih doprinosa, to bi značilo da bi neki ostvarili pravo tek sa 75 ( Moje Vrijeme, Poslovni)
Jučer (17:00)

  • Ubojica iz Drniša je Kristijan Aleksić (50), osuđivan već za ubojstvo 90-ih. (Jutarnji), traje velika potraga za njim, vode ju specijalci, dignuti dronovi i helikopter, objavljeno upozorenje da bi mogao biti i naoružan (Jutarnji), kolega ubijenog iz pizzerije se bojao narudžbe (Index), Stanovnici Drniša za Jutarnji tvrde da je Aleksić godinama izazivao strah među dijelom građana te da je često ulazio u sukobe
  • Novi AI centar u SAD-u stvarat će toplinu kao 23 nuklearne bombe dnevno (Index)
  • Božinović: Integracija Roma počinje obrazovanjem i zapošljavanjem (HRT)
  • Ugledni srpski i jugoslavenski karikaturist Predrag Koraksić Corax preminuo je u Beogradu u 93. godini (Jutarnji)
  • Botoks sve popularniji među muškarcima i mlađima od 30 godina (HRT)
Jučer (12:00)

  • Kriza oko Hormuškog tjesnaca skreće pozornost na druga pomorska uska grla. Stručnjaci upozoravaju da tjesnaci poput Malajskog ili Tajvanskog sve više postaju instrumenti za geopolitički pritisak (DW)
  • Objavljen i video incidenta u zračnoj luci Split.. radi se o novom avionu, istraga u tijeku (tportal, Index)
  • 19-godišnjak ubijen u Drnišu. Ubio ga muškarac kojem je dostavio hranu, bježi policiji (Jutarnji, Index)
  • Filip Hrgović nokautirao Engleza pred njegovom publikom: ‘Ubio ga od batina’, pobjedom nad Davidom Allenom zaradio 573.000 eura (Nacional)
  • Bugarska slavi povijesnu pobjedu: Evo tko je Dara, nova kraljica Eurosonga (tportal)
Prekjučer (23:00)

  • Incident u splitskoj zračnoj luci: Avion sletio s piste, putnici i članovi posade odmah iskrcani, nema ozlijeđenih (N1)
  • Johnu Travolti počasna Zlatna palma za životno djelo (HRT)
  • Tijekom ronjenja na Maldivima poginulo petero Talijana. I dalje se traga za tijelima… “očito poginuli pokušavajući istražiti špilje na dubini od 50 metara”, moguće i trovanje kisikom (The Guardian, Index), poginuo i spasilački ronilac tijekom potrage za tijelima (Index)
  • Drugi festivalski blok Tjedna suvremenog plesa od od 19. do 26. svibnja (HRT)
  • Napušio se pa izgubio lozinku za bitcoine, Claude mu nakon 13 godina otključao bogatstvo… jedan je vlasnik kriptovaluta uz pomoć AI asistenta pristupiti kriptonovčaniku u kojem se nalazilo pet bitcoina kupljenih po vrlo niskoj cijeni (Bug)
Prekjučer (17:00)

  • Ukrajina je noćas izvela još jedan veliki napad dronovima na energetska postrojenja u Rusiji, javljaju Kyiv Independent i Kyiv Post (Jutarnji)
  • Vozači bježe iz Hrvatske: Prijevoznici gube ključnu bitku zbog niskih dnevnica (Index), prihodi sektora rasli su 64 posto u pet godina, no produktivnost zaostaje, vozači u susjednoj BiH imaju više dnevnice (Lider)
  • Još jedna skandalozna snimka premlaćivanja stranog radnika: Hrvati mu skakali po glavi, a djevojke navijale: Baci ga u more (Nacional), pretučeni je Sirijac i radi kao pomorac, u tijeku je kriminalističko istraživanje (Nacional)
  • Nove cijene goriva od utorka: benzin skuplji za 3 centa, dizel pojeftinjuje za 6 (tportal)
  • Švicarska otvara tajne spise o nacističkom “Anđelu smrti”, ratnom zločincu i liječniku Josefu Mengeleu (Index, tportal)
Prekjučer (11:00)

  • NYT: Pentagon izradio tajni plan, američki specijalci spremni za upad u Iran (Index)
  • Trumpov posjet Kini: Amerika će prodavati Kini naftu i plin, Nvidija čipove, ali pobjednik priče je ipak Xi (Poslovni)
  • Puhovski za N1: Biranje ustavnih sudaca trostruka noćna mora i nezamisliva sramota HDZ-a i oporbe
  • Danka Derifaj podigla tužbu protiv Željke Markić i portala Narod.hr: “pristrano izvještava, nerijetko šireći govor mržnje” (Nacional)
  • U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju izložba posvećena znanstveniku Miji Kišpatiću, samozatajnom vizionaru hrvatskog prirodoslovlja (HRT)
  • Nekadašnji dvorac Stari Kalnik nedaleko Križevaca doživljava revitalizacju, mjesto legende gdje se navodno kralj Bela IV skrivao pred napadima Tatara sve je popularnije kod planinara i izletnika (Index)
Petak (23:00)

  • Ukrajinski obavještajci: Rusija planira napasti ured i rezidenciju Zelenskog (Index), stiglo novo upozorenje za Europu: ‘Rusija će napasti do 2029., a možda i ranije’ (tportal)
  • Novi zakon kombinira fleksibilniji pristup zapošljavanju stranaca s pojačanim nadzorom nad migracijskim procesima i poslodavcima, čime se Hrvatska uklapa u širi europski trend redefiniranja migracijske politike (N1)
  • Subota donosi pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji (Večernji)
  • Schlosserove stube napokon bi trebale biti otvorene u drugoj polovici idućeg mjeseca (Jutarnji)
  • Iako iz Hrvatskih cesta tvrde da su površinske pukotine poput onih na Pelješkom mostu uobičajene, slovenski projektant se ne slaže: To je pogreška kineskog izvođača radova, trebali su ih sanirati prije otvorenja… No, stabilnost mosta nije upitna (Index)
Petak (17:00)

  • HBOR se dokapitalizira s 929 milijuna na 1,91 milijardu eura: 410 milijuna iz NPOO-a, ostatak iz dobiti banke (Poslovni)
  • Teheran sprema novi zakon: “50 milijuna eura za ubojstvo Donalda Trumpa” (tportal)
  • Medijsko carstvo izgrađeno pod vladom bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, ključan stup 16-godišnje vladavine nacionalističkog čelnika, ubrzano se urušava nakon prošlomjesečnih izbora, ton javnog medijskog servisa se promijenio preko noći, čulose i oporbenih političara, a nema više ni influencera koji su podržavali Orbana (N1)
  • Dobitnik Nagrade „Vladimir Nazor“ za životno djelo za književnost je Ludwig Bauer, dok je Evelina Rudan Kapec dobila godišnju nagradu za zbirku poezije „Polje, slama, žudnja“, nagrade su dobili i Ivo Pogorelić, Srećko Bradić, Igor Bezinović, Josip Podvorac, Dijana Vidušin, Nikola Bašić, Njirić i arhitekti… (tportal)
  • Psihomodo pop prvi put u Lisinskom: turneja “40+” kojom su proslavili 30 godina albuma “Unpljugd” (24 sata)
Petak (11:00)

  • Trump opet nadmašio sam sebe: “Liječili smo ljude koji su bili mrtvi. Jedna osoba bila je otpisana, djeca su plakala i sve ostalo – a onda smo joj počeli davati ovaj lijek. I osoba se oporavila. Stvar funkcionira.” (Index)
  • Kineska autoindustrija se urušava: Prodaja se strmoglavila, benzinci nestaju s tržišta (tportal), u isto vrijeme… “Moje ime je Bond, Xi Bond”: Hoće li tajni agent voziti kinesko vozilo? Za britansku vladu, pitanje je osjetljivo. Gubitak kontrole nad još jednim krunskim draguljem, Aston Martinom, uključujući odjel istraživanja i razvoja, bio bi težak udarac industrijskoj bazi zemlje (Revija HAK)
  • Stotine Kubanaca izašlo je na ulice Havane kako bi prosvjedovali zbog stalnih nestanaka struje dok zemlji ponestaje nafte (tportal)
  • Hitne izmjene zakona – uoči sezone općine dobile ovlast za zabranu noćne prodaje alkohola (Poslovni)
  • Poznati i ostali finalisti Eurosonga: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka (HRT, tportal)
  • Kultni roman Istočno od raja pretvoren je u seriju. Stigli su prvi kadrovi, uskoro ju gledamo na Netflixu (Journal)
Četvrtak (23:00)

  • Bivši šef CIA-e: Iranski režim drži pištolj uperen u glavu SAD-a, a rat koji je inicirao Trump mogao bi trajati još nekoliko mjeseci (Jutarnji)
  • Trump u Kini: Dvojica čelnika slažu se da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren, Xi izrazio protivljenje Kine militarizaciji Hormuškog tjesnaca i uvođenju naplate prolaza (HRT)
  • Aviokompanije više ne mogu apsorbirati troškove: Letovi u Europi poskupljuju (tportal)
  • Iran je počeo dopuštati prolaz određenim kineskim brodovima kroz Hormuški tjesnac nakon postizanja dogovora o iranskim pravilima upravljanja tim plovnim putem (tportal)
  • Potpisan ugovor za dogradnju trećeg voznog traka zagrebačke obilaznice (Autonet)
  • 60. Floraart otvoren na zagrebačkom Bundeku (HRT)