Ubojica iz Drniša Aleksić je navodno dostavljačima poručio da se popnu na terasu do vrata njegova stana, a kad su se popeli uz stepenice, izvadio je pištolj kućne izrade i u prsa mladića ispucao hitac (Jutarnji), Drnišani ogorčeni: Kad su mu našli oružje s njim je bio spisak 12 žena koje je htio likvidirati (tportal)
Rupa u zakonu: ako ukradete struju i potrošite je, niste krivi (Index)
Dvije europske države mogle bi se spojiti u jednu – Moldavija i Rumunjska (DW, Jutarnji)
Klimatska prijetnja iz zraka: Tri zračne luke ispuštaju više CO2 od cijelog Pariza, samo Zračna luka Dubai emitira 23,2 milijuna tona emisija CO2 (N1)
Prijedlog u Njemačkoj: U mirovinu uz 45 godina uplaćenih doprinosa, to bi značilo da bi neki ostvarili pravo tek sa 75 ( Moje Vrijeme, Poslovni)
Ubojica iz Drniša je Kristijan Aleksić (50), osuđivan već za ubojstvo 90-ih. (Jutarnji), traje velika potraga za njim, vode ju specijalci, dignuti dronovi i helikopter, objavljeno upozorenje da bi mogao biti i naoružan (Jutarnji), kolega ubijenog iz pizzerije se bojao narudžbe (Index), Stanovnici Drniša za Jutarnji tvrde da je Aleksić godinama izazivao strah među dijelom građana te da je često ulazio u sukobe
Novi AI centar u SAD-u stvarat će toplinu kao 23 nuklearne bombe dnevno (Index)
Božinović: Integracija Roma počinje obrazovanjem i zapošljavanjem (HRT)
Ugledni srpski i jugoslavenski karikaturist Predrag Koraksić Corax preminuo je u Beogradu u 93. godini (Jutarnji)
Botoks sve popularniji među muškarcima i mlađima od 30 godina (HRT)
Incident u splitskoj zračnoj luci: Avion sletio s piste, putnici i članovi posade odmah iskrcani, nema ozlijeđenih (N1)
Johnu Travolti počasna Zlatna palma za životno djelo (HRT)
Tijekom ronjenja na Maldivima poginulo petero Talijana. I dalje se traga za tijelima… “očito poginuli pokušavajući istražiti špilje na dubini od 50 metara”, moguće i trovanje kisikom (The Guardian, Index), poginuo i spasilački ronilac tijekom potrage za tijelima (Index)
Drugi festivalski blok Tjedna suvremenog plesa od od 19. do 26. svibnja (HRT)
Napušio se pa izgubio lozinku za bitcoine, Claude mu nakon 13 godina otključao bogatstvo… jedan je vlasnik kriptovaluta uz pomoć AI asistenta pristupiti kriptonovčaniku u kojem se nalazilo pet bitcoina kupljenih po vrlo niskoj cijeni (Bug)
Vozači bježe iz Hrvatske: Prijevoznici gube ključnu bitku zbog niskih dnevnica (Index), prihodi sektora rasli su 64 posto u pet godina, no produktivnost zaostaje, vozači u susjednoj BiH imaju više dnevnice (Lider)
Još jedna skandalozna snimka premlaćivanja stranog radnika: Hrvati mu skakali po glavi, a djevojke navijale: Baci ga u more (Nacional), pretučeni je Sirijac i radi kao pomorac, u tijeku je kriminalističko istraživanje (Nacional)
Nove cijene goriva od utorka: benzin skuplji za 3 centa, dizel pojeftinjuje za 6 (tportal)
Švicarska otvara tajne spise o nacističkom “Anđelu smrti”, ratnom zločincu i liječniku Josefu Mengeleu (Index, tportal)
NYT: Pentagon izradio tajni plan, američki specijalci spremni za upad u Iran (Index)
Trumpov posjet Kini: Amerika će prodavati Kini naftu i plin, Nvidija čipove, ali pobjednik priče je ipak Xi (Poslovni)
Puhovski za N1: Biranje ustavnih sudaca trostruka noćna mora i nezamisliva sramota HDZ-a i oporbe
Danka Derifaj podigla tužbu protiv Željke Markić i portala Narod.hr: “pristrano izvještava, nerijetko šireći govor mržnje” (Nacional)
U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju izložba posvećena znanstveniku Miji Kišpatiću, samozatajnom vizionaru hrvatskog prirodoslovlja (HRT)
Nekadašnji dvorac Stari Kalnik nedaleko Križevaca doživljava revitalizacju, mjesto legende gdje se navodno kralj Bela IV skrivao pred napadima Tatara sve je popularnije kod planinara i izletnika (Index)
Ukrajinski obavještajci: Rusija planira napasti ured i rezidenciju Zelenskog (Index), stiglo novo upozorenje za Europu: ‘Rusija će napasti do 2029., a možda i ranije’ (tportal)
Novi zakon kombinira fleksibilniji pristup zapošljavanju stranaca s pojačanim nadzorom nad migracijskim procesima i poslodavcima, čime se Hrvatska uklapa u širi europski trend redefiniranja migracijske politike (N1)
Subota donosi pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji (Večernji)
Schlosserove stube napokon bi trebale biti otvorene u drugoj polovici idućeg mjeseca (Jutarnji)
Iako iz Hrvatskih cesta tvrde da su površinske pukotine poput onih na Pelješkom mostu uobičajene, slovenski projektant se ne slaže: To je pogreška kineskog izvođača radova, trebali su ih sanirati prije otvorenja… No, stabilnost mosta nije upitna (Index)
HBOR se dokapitalizira s 929 milijuna na 1,91 milijardu eura: 410 milijuna iz NPOO-a, ostatak iz dobiti banke (Poslovni)
Teheran sprema novi zakon: “50 milijuna eura za ubojstvo Donalda Trumpa” (tportal)
Medijsko carstvo izgrađeno pod vladom bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, ključan stup 16-godišnje vladavine nacionalističkog čelnika, ubrzano se urušava nakon prošlomjesečnih izbora, ton javnog medijskog servisa se promijenio preko noći, čulose i oporbenih političara, a nema više ni influencera koji su podržavali Orbana (N1)
Dobitnik Nagrade „Vladimir Nazor“ za životno djelo za književnost je Ludwig Bauer, dok je Evelina Rudan Kapec dobila godišnju nagradu za zbirku poezije „Polje, slama, žudnja“, nagrade su dobili i Ivo Pogorelić, Srećko Bradić, Igor Bezinović, Josip Podvorac, Dijana Vidušin, Nikola Bašić, Njirić i arhitekti… (tportal)
Psihomodo pop prvi put u Lisinskom: turneja “40+” kojom su proslavili 30 godina albuma “Unpljugd” (24 sata)
Trump opet nadmašio sam sebe: “Liječili smo ljude koji su bili mrtvi. Jedna osoba bila je otpisana, djeca su plakala i sve ostalo – a onda smo joj počeli davati ovaj lijek. I osoba se oporavila. Stvar funkcionira.” (Index)
Kineska autoindustrija se urušava: Prodaja se strmoglavila, benzinci nestaju s tržišta (tportal), u isto vrijeme… “Moje ime je Bond, Xi Bond”: Hoće li tajni agent voziti kinesko vozilo? Za britansku vladu, pitanje je osjetljivo. Gubitak kontrole nad još jednim krunskim draguljem, Aston Martinom, uključujući odjel istraživanja i razvoja, bio bi težak udarac industrijskoj bazi zemlje (Revija HAK)
Stotine Kubanaca izašlo je na ulice Havane kako bi prosvjedovali zbog stalnih nestanaka struje dok zemlji ponestaje nafte (tportal)
Hitne izmjene zakona – uoči sezone općine dobile ovlast za zabranu noćne prodaje alkohola (Poslovni)
Poznati i ostali finalisti Eurosonga: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka (HRT, tportal)
Kultni roman Istočno od raja pretvoren je u seriju. Stigli su prvi kadrovi, uskoro ju gledamo na Netflixu (Journal)