A ljeto je sve bliže...

Istraživači vjeruju da je razorna suša dovela do građanskog sukoba, koji je zauzvrat doveo do političkog kolapsa. Tada su se ljudi povukli u manja i sigurnija naselja. Osim što nam daje koristan uvid u povijest ovog drevnog naroda, nova je studija također i upozorenje o tome kako klimatske promjene mogu brzo izvršiti pritisak čak i na najstabilnije i najuspješnije civilizacije. Pojavile su se korelacije između povećane količine oborina i povećane populacije u tom području, te između naknadnog smanjenja količine oborina i povećanog sukoba. Dugotrajna suša tijekom 1400. – 1450. godine najvjerojatnije je dovela do napuštanja Mayapana, kažu istraživači. Nedostatak vode bi utjecao na poljoprivredne prakse i trgovačke putove, stavljajući pritisak na ljude Mayapana, sugerira studija. Kako je hrane postajalo sve manje, a situacija sve opasnija, ljudi su ili umirali ili se raspršili.