Žedni algoritmi i mokri snovi Silicijske doline

Iako se Hrvatska zadnjih tjedana morala nositi s viškom vode i posljedičnim velikim poplavama, ekstremna vremenska pojava koja dugoročno izaziva najviše zabrinutosti je suša. Prema zadnjoj procjeni Europskog opservatorija za sušu, oko četvrtine europskog teritorija je u opasnosti od te pojave. Kao posljedica tople i suhe zime, dio južne i zapadne Europe pogođen je anomalijama koje se odnose na vlažnost tla i volumen vode u rijekama, a manjak snijega na Alpama rezultirao je smanjenim doprinosom njegova otapanja u riječnim tokovima. Dok su u nekim država na snazi mjere za štednju vode, u Italiji i Njemačkoj su donijeli dekret za sušu, kod nas još uvijek ništa, iako smo u rizičnoj skupini država. Faktograf