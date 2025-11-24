Metropola na suhom

Evakuacija Teherana: operacija “Kako izmjestiti 15 milijuna ljudi" zbog suše - Monitor.hr
Evakuacija Teherana: operacija “Kako izmjestiti 15 milijuna ljudi” zbog suše

Iran ulazi u šestu godinu ekstremne suše, toliko teške da vlasti razmatraju djelomičnu evakuaciju Teherana. Glavni grad već trpi redukcije, a do 35% vode gubi se kroz dotrajale cijevi. Stručnjaci godinama upozoravaju da je kriza rezultat prekomjernog crpljenja podzemnih voda, neučinkovitog navodnjavanja i politike jeftine, subvencionirane potrošnje. Klimatske promjene samo pojačavaju posljedice dugogodišnjih grešaka. Gotovo 90% vode troši se u poljoprivredi koju država forsira u sušnim područjima. Sada, kad su rezerve pri dnu, stručnjaci traže bolji nadzor, racionalizaciju i odustajanje od najrasipnijih usjeva. Jutarnji


23.06. (14:00)

I to iz pera Izraelca

Gideon Levy: Je li legitimno ubiti šefa države?

Može li se smaknuće šefa neke države opravdati, osim u najekstremnijim slučajevima? Ukoliko je odgovor potvrdan, tko onda odlučuje koji vođa je „legitimna meta“, a koji to nije? Po kojoj logici bi Hameneija bilo dopušteno ubiti, a Benjamina Netanyahua ne? Je li dopušteno smaknuti Vladimira Putina, ali ne i Donalda Trumpa? Tko od njih predstavlja veću prijetnju svijetu? Sve ovisi o perspektivi promatrača. Ukoliko ostavimo po strani pretpostavku koju je Izrael sam izmislio, a prema kojoj mu je dopušteno činiti ono što je ostatku svijeta zabranjeno, tada na ova pitanja više nije lako odgovoriti. Pritom, pozivanje na izraelsku iznimnost zbog Holokausta i masakra 7. listopada sve manje „drži vodu“ – i svijetu je toga dosta. Odgovor mora biti univerzalan. Izraelski novinar Gideon Levy za dnevni list Haaretz iz Tel Aviva. (Lupiga)

23.06. (00:00)

Ukratko, žele im uvesti demokraciju

Starešina: Stvarni cilj izraelskog napada je rušenje iranskog režima

Sam naziv izraelske operacije ‘Rising Lion’ (Uzdižući lav) asocira na buđenje starog, predislamističkog Irana. Premijer Netanyahu otvoreno poručuje da je iranski narod spreman za promjenu i cijela izraelska promidžba ide u smjeru naglašavanja povijesne veličine iranskog naroda i podsjećanja na njihovu suradnju sa Židovima i Izraelom. Da bliska suradnja postoji i na dubljem planu, da su izraelske službe duboko penetrirale u iransko društvo, ali i samu državnu administraciju pokazuju neki dosad neviđeni oblici rata, koje ne bi bilo moguće izvesti bez snažne suradnje iznutra, poput eliminacije zapovjednog vrha vojske na nizu različitih lokacija. I napose, bez svrgavanja islamističkog režima, nuklearni potencijal Irana bio bi tek privremeno zaustavljen. A uspostava stabilnog i prozapadnog novog režima u Teheranu je pak glavni jamac trajnog otklanjanja egzistencijalne ugroze opstojnosti Izraela, sigurnosti Europe i povratka američke dominacije na Bliskom istoku. Višnja Starešina za Lider

22.06. (11:00)

A 'Give peace a chance' ništa?

Amerika napala Iran! Trump: ‘Bilo kakvu osvetu dočekat ćemo još jačom silom‘. Počeo i novi napad Izraela

  • Amerika izvela napade na Iran, izvršen napad na tri glavna nuklearna postrojenja u Iranu – Natanz, Esfahan i Fordo (tportal). Trump: Potpuno smo uništili iranske nuklearne komplekse (Index), “Ili mir ili idu još jači napadi” (Index), Iransko ministarstvo: “Imamo pravo odgovoriti svom snagom” (Jutarnji), Iran ispalio salve projektila na Izrael nakon američkog napada (Index)
  • Netanyahu: Trumpova odluka da napadne Iran promijenit će povijest (N1)
  • Šef UN-a: Američki napad može dovesti do katastrofalnih posljedica (Index)
  • IAEA: Nema povećanja razina radijacije nakon američkih napada na Iran (Index)
  • Što se zna o tri napadnuta nuklearna postrojenja u Iranu: Natanz je najveći pogon za obogaćivanje urana, Fordo je duboko ukopano i čuvano postrojenje, samo SAD ima bombe koje mogu pogoditi tako duboko, Isfahan je najveći istraživački kompleks u Iranu (Index)
  • Trump na udaru kritika u SAD-u, demokrati bijesni: Obmanuo je zemlju, nijednom predsjedniku ne bi se smjelo dopustiti da jednostrano gurne ovu naciju u nešto tako značajno kao što je rat (tportal, Index)
22.06. (01:00)

S jedne strane se ispaljuju rakete, s druge dude varalice

Trump se prema Iranu odnosi kao Bush prema Iraku. SAD će se priključiti izraelskom napadu

Trump je u četvrtak navečer rekao da će odluku o eventualnom izravnom uključenju u sukob donijeti u roku od dva tjedna. Time, navodno, želi dati prostor diplomaciji dok se istovremeno procjenjuje može li i to moćno američko oružje postići efekt kakvom se nadaju, a u ovom je trenutku otklonjena mogućnost korištenja američkog taktičkog nuklearnog oružja u uništavanju iranskih postrojenja. Prije nešto više od dvadeset godina, američki predsjednik George W. Bush također je izbore osvojio „izolacionističkom“ kampanjom, da bi se našao suočen s dvojbom razvija li Irak nuklearno oružje ili ne koja ga je, bez konkretnih dokaza, dovela do rata koji je imao posljedice koje nisu prevladane ni do danas. Uspostavilo se, naknadno, kako tog oružja u Iraku nije bilo. Te su katastrofalne posljedice uključivale 4 480 mrtvih američkih vojnika i još oko 32 tisuće ranjenih, dok je u Iraku poginulo preko 100 tisuća civila. Financijska je šteta bila najmanje 806 milijardi dolara. Rušenje Iraka dovelo je do ISIL-a. Faktograf

  • Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević u razgovoru za RTL analizirao je posljedice eskalacije sukoba na Bliskom istoku: ističe kako rat između Izraela i Irana ide u prilog Rusiji, jer odvlači pažnju međunarodne zajednice s ukrajinske krize (Nacional)
21.06. (09:00)

Nuklearni vrtić: igračke samo za pet privilegiranih, ostali da gledaju i obećaju da neće

Samo pet država smije imati nuklearno oružje — ostalima zabranjeno i razmišljati o tome

Prema međunarodnom sporazumu iz 1968. godine, poznatom kao Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT), službeno pravo na posjedovanje nuklearnog naoružanja imaju samo pet država: SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska. Osim njih, Indija, Pakistan i Sjeverna Koreja također imaju nuklearno oružje, iako nisu potpisnice NPT-a ili su iz njega naknadno istupile. Izrael se široko smatra državom koja također posjeduje nuklearno oružje, no službeno to nikad nije priznao ni zanijekao. NPT predviđa da države mogu razvijati civilni nuklearni program, ali strogo zabranjuje širenje vojnog nuklearnog kapaciteta izvan pet priznatih nuklearnih sila. Većina država članica UN-a, uključujući Iran, potpisale su taj sporazum i time se obvezale da neće razvijati ili nabavljati nuklearno oružje. Izrael, zajedno s Indijom, Pakistanom i Južnim Sudanom, nije potpisao NPT. Time je izbjegao zakonsku obvezu razotkrivanja svog nuklearnog programa i dopuštanja međunarodnih inspekcija. Index

18.06. (10:00)

Iz pera filozofa

Michel Foucault i Iranska revolucija

U jesen 1978. na ulicama Teherana, srušen je represivni, korumpirani, modernizatorski režim Šaha Pahlavija, podržan podjednako od Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog Saveza. Režim je zamenjen fundamentalističkom, teokratskom i retrogradnom opcijom predvođenom Ajatolahom Homeinijem. Od tada Iran je sukobu sa Izraelom i sa zapadnim demokratijama, dok nastavlja da predstavlja značajnu regionalnu silu u stalnoj potrazi za (nuklearnom) energijom koja bi pratila ubrzani razvoj ove prastare zemlje.

Tokom revolucije Foucault izveštavao je sa terena za italijanske čitaoce. Napisao je ukupno trinaest tekstova o iranskim dešavanjima, uključujući tu reportaže sa lica mesta, otvorena pisma javnosti, intervjue i odgovore na kritike koje su usledile u francuskoj štampi. Podrška koju je Fuko pružio islamskim fundametalistima, zgrozila je levicu i otvorila polemiku koja traje do danas.

Postoji uverenje da je povezanost između Fukoovog naučnog rada i dešavanja u Iranu, znatno dublja od prostih predrasuda prema Orijentu. Naime, Fuko je u svim svojim značajnim delima kritičan prema konceptu prosvetiteljstva i gotovo da idealizuje predmoderna društva. Pulse

18.06. (00:00)

Nešto im se gadno zamjerio

Ajatolah Ali Hamnei sve usamljeniji: Izrael ubio najbliže ljude iranskog vrhovnog vođe, prijeti kaos

Iranski vrhovni vođa, 86-godišnji ajatolah Ali Hamnei, sve više djeluje kao usamljena figura u vrhu vlasti, suočen s gubicima ključnih savjetnika i sve većim pritiskom u regiji. Od petka su ubijeni brojni visoki vojni zapovjednici, uključujući i Hamneijeve ključne savjetnike iz redova elitne Revolucionarne garde. Radi se o pripadnicima uskog savjetničkog kruga. Premda kao vrhovni vođa i najviši vojni zapovjednik odluke donosi osobno, poznat je po tome da cijeni savjete, pažljivo sluša različita mišljenja i traži dodatne informacije od svojih savjetnika. Zbog svog opreza je i opstao tako dugo, s jednim prioritetom iznad svega – opstankom režima. tportal…  Tko je Ali Hamnei? Homeinijev sljedbenik koji ga je i naslijedio, a kojemu su i povećane ovlasti kao ajatolahu. Njeguje imidž skromnog asketa koji se rijetko pojavljuje u javnosti, a sada i u poznim godinama doživljava najteže trenutke na vlasti. Nacional

17.06. (09:00)

Cijena uvođenja demokracije

Pad režima u Iranu mogao bi dovesti do političkog vakuuma, jačanja vojne vlasti, daljnje destabilizacije regije i gubitka iranskog utjecaja

Sam pojam “islamske države” označava oblik države ili političkog sustava u kojem je vlast utemeljena na islamskom pravu (šerijatu), koje je duboko ukorijenjeno u svakodnevni život. Ukratko, Iran je represivna i nedemokratska država u kojoj je moć koncentrirana u rukama vjerske elite. Iranski sustav je otporan na unutarnje krize, što se moglo vidjeti u zadnjih 45 godina koliko postoji Islamska republika. Nisu ga srušile ni sankcije, ni rat s Irakom, a ni razne frakcije koje su ga ustancima pokušavale oslabiti tijekom godina. Preživljavao je na razne načine, dijelom represijom, ali i pragmatičnošću vrhovnog vođe koji je balansirao unutar ideja i frakcija. Ako bi došlo do rušenja ove vlasti u potpunosti i ako bi se Iran priklonio Zapadu, mijenja se odnos prema Rusiji. To dovodi do velikih problema jer je Iran u nekoj sferi ruskog, kineskog pa i indijskog utjecaja i interesa. Taj odnos prema Zapadu bi unazadio te odnose. Index

13.06. (15:00)

Mossad je prokrijumčario oružje u Iran prije napada, sve je planirano godinama

  • Izrael je godinama pripremao operaciju protiv iranskih nuklearnih i raketnih programa, otkrio je jedan sigurnosni dužnosnik za The Times of Israel. Operacija je uključivala izgradnju baze dronova unutar Irana, kao i krijumčarenje preciznih oružja i komandosa u zemlju. Cijeli pothvat ovisio je o bliskoj suradnji Izraelske vojske (IDF) i obavještajne agencije Mossad. (Jutarnji)
  • Izrael ubio šefove vojske Irana i razorio nuklearne komplekse. Iran: Požalit ćete ovo (Index)
  • Teheran iz osvete lansirao 100 dronova, Izraelci tvrde: “Svi su uništeni”, šef UN-ove agencije za nuklearni nadzor IAEA je rekao da su izraelski napadi na iranska nuklearna postrojenja duboko zabrinjavajući (Jutarnji)
  • Nekoliko je mogućih scenarija Iranove odmazde: uzvraćanje raketnim napadima na američke baze i Izrael, napad na naftna polja u regiji, blokiranje pomorskog prometa u Perzijskom zaljevu, izravan napad na Izrael i pridruživanje iranskih saveznika u sukob, poput Hezbollaha (Index)
  • Stručnjak upozorava na političku igru Benjamina Netanyahua: čeka povoljan trenutak za povoljan rezultat na prijevremenim izborima (tportal)
  • Bitcoin potonuo, nafta i zlato u uzletu nakon izraelskog udara na Iran (Lider)
13.06. (10:00)

Nije nam bilo dosta ratova...

Izrael napao Iran, pogodili nuklearni reaktor. Iran lansirao više od 100 dronova

  • Napad je dio vojne operacije nazvane “Uspravni lav” (Operation Rising Lion), čiji je cilj, prema izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, “neutralizirati egzistencijalnu prijetnju” koju predstavlja iranski nuklearni program. Ubijeni šef iranske vojske Muhamed Bagheri i Husein Salami, vrhovni zapovjednik iranske Revolucionarne garde, kao i dva ključna iranska nuklearna znanstvenika. Iran je najavio osvetu (Index)
  • Iranski mediji izvijestili su da su se u Teheranu čule eksplozije dok su rasle napetosti zbog američkih napora da se osigura iranski pristanak na zaustavljanje proizvodnje materijala za atomsku bombu. Izrael je izjavio da proglašava izvanredno stanje u iščekivanju napada Teherana raketama i dronovima (tportal)
  • Pogođeno nuklearno postrojenje u Iranu. Pojavile se snimke (N1)
  • Zrakoplovne tvrtke napustile su zračni prostor iznad Izraela, Irana i Iraka (N1)
  • Nakon napada Izraela na Iran azijske burze oštro pale, cijene nafte skočile (Index)
  • Riječ je o novoj eskalaciji od izbijanja rata u Pojasu Gaze u listopadu 2023. koja bi mogla prerasti u otvoreni rat. Index piše o povijesti njihovih sukoba: sve je počelo Islamskom revolucijom i svrgavanjem iranskog prozapadnog vođe – šaha Muhameda Reze Pahlavog 1979. godine (Index)