Metropola na suhom
Evakuacija Teherana: operacija “Kako izmjestiti 15 milijuna ljudi” zbog suše
Iran ulazi u šestu godinu ekstremne suše, toliko teške da vlasti razmatraju djelomičnu evakuaciju Teherana. Glavni grad već trpi redukcije, a do 35% vode gubi se kroz dotrajale cijevi. Stručnjaci godinama upozoravaju da je kriza rezultat prekomjernog crpljenja podzemnih voda, neučinkovitog navodnjavanja i politike jeftine, subvencionirane potrošnje. Klimatske promjene samo pojačavaju posljedice dugogodišnjih grešaka. Gotovo 90% vode troši se u poljoprivredi koju država forsira u sušnim područjima. Sada, kad su rezerve pri dnu, stručnjaci traže bolji nadzor, racionalizaciju i odustajanje od najrasipnijih usjeva. Jutarnji