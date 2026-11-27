Iduće tri godine su ključne
Četiri scenarija za Rusiju do 2030. godine: Od gospodarske stagnacije i unutarnjeg slabljenja do vojne pobjede
Analitičari projekta Russia Matters sa Sveučilišta Harvard izdvojili su četiri glavna scenarija za budućnost Rusije do 2030. godine, a u svima predviđaju opstanak sadašnjeg režima. Najizgledniji je scenarij “opkoljene tvrđave”, odnosno gospodarske stagnacije i sve veće ovisnosti o Kini. Ostale mogućnosti uključuju postupno slabljenje sustava iznutra, strateški poraz u Ukrajini uz unutarnje sukobe elita te pobjedu kojom bi Moskva Europi nametnula svoje uvjete. Kao dodatne rizike navode slom institucija, pobunu unutar sigurnosnog aparata te neizvjesnost oko nasljeđivanja vlasti u slučaju smrti Vladimira Putina. tportal