Kratkog smo pamćenja
Putin poručio da je Moskva spremna obnoviti suradnju s europskim državama i da nema agresivnih namjera
Ipak, istodobno je žestoko kritizirao NATO zbog širenja utjecaja. Europske čelnike optužio je da upozorenjima na rusku prijetnju zapravo pokušavaju sakriti vlastite ekonomske probleme i pad popularnosti kod birača. S druge strane, talijanska premijerka Giorgia Meloni upozorila je na potrebu opreza zbog nedavnih ruskih provokacija, povezujući ih s poteškoćama Moskve u Ukrajini. Jutarnji