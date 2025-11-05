ChatGPT Atlas: preglednik koji misli dok pregledava - Monitor.hr
Kako je ChatGPT naučio surfati — i to bez rušenja valova

ChatGPT Atlas: preglednik koji misli dok pregledava

OpenAI je razvio ChatGPT Atlas, novi preglednik koji integrira umjetnu inteligenciju u samo srce weba. Ključ inovacije je OWL (OpenAI’s Web Layer) – sustav koji odvaja Chromium od glavne aplikacije, omogućujući brže pokretanje, veću stabilnost i lakše nadogradnje. Atlas kombinira moderni Appleov UI (SwiftUI, AppKit, Metal) s moćnim Chromium motorom, pružajući temelje za “agentni način” rada, u kojem ChatGPT može autonomno izvršavati zadatke na webu. Rezultat: preglednik koji ne samo da prikazuje web, nego ga razumije i surfa zajedno s vama. Open AI


Četvrtak (11:00)

Preglednik koji zna sve o tebi – i još ti to naplati

Atlas: OpenAI-jev “super-asistent” koji želi promijeniti način surfanja (i zaraditi na tome)

OpenAI je lansirao Atlas, internetski preglednik koji kombinira klasično surfanje i razgovor s chatbotom GPT-5. Atlas nudi pretraživanje, filtriranje sadržaja i brzi pristup povijesti stranica, ali mnoge funkcije dostupne su samo pretplatnicima. Projekt je dio OpenAI-jeva pokušaja da poveća prihode i prikupi više korisničkih podataka, dok analitičari upozoravaju na rizike za privatnost i visoku cijenu promjene navika korisnika. Atlas bi mogao izazvati Google, no zasad više podsjeća na eksperiment nego na “Google killera”. BBC

27.10. (17:00)

Kad Altman kaže ‘vruće’, misli na tržište

OpenAI uvodi erotske razgovore u ChatGPT: samo za odrasle korisnike

OpenAI od prosinca planira omogućiti generiranje erotskog sadržaja u ChatGPT-u, isključivo za verificirane odrasle korisnike. Bit će riječ samo o pisanom tekstu, dok će slike i video ostati zabranjeni. Odluka Sama Altmana izazvala je brojne etičke rasprave o granicama tehnologije, privatnosti i utjecaju na ranjive korisnike. Stručnjaci upozoravaju na rizik manipulacije i ovisnosti, ali i vide poslovnu priliku u rastućem tržištu „AI intimnosti“. OpenAI time postaje prvi veliki chatbot koji službeno ulazi u erotsku sferu. tportal

21.10. (13:00)

OnlyFans? Ne, OnlyAI – sad i algoritmi imaju svoje fetiše

OpenAI ulazi u +18 eru: ChatGPT će uskoro moći generirati sadržaj za odrasle

OpenAI je najavio otvaranje platforme za “aplikacije za odrasle”, nakon što uvede provjeru dobi korisnika. To označava preokret u dosadašnjoj zabrani eksplicitnog sadržaja, iako mnogi upozoravaju na rizike, poput deepfakeova i eksploatacije. Kritičari podsjećaju da je tvrtka već imala problema s nedosljednim filtrima i “ulizivanjem” modela korisnicima. Stručnjaci upozoravaju da bi nova politika mogla dovesti do krize moderiranja i pitanja koliko je umjetna inteligencija spremna za svijet bez cenzure — ili barem s “manje odjeće”. Index

11.10. (09:00)

Kad Michael Jackson oživi u 4K

Sora sve popularnija, ali OpenAI pleše po tankom ledu autorskih prava

OpenAI-jev novi alat za pretvaranje teksta u video, Sora, preuzet je više od milijun puta u pet dana i zauzeo vrh App Storea. No uz popularnost stižu i kontroverze — aplikacija generira realistične videozapise preminulih osoba i likova zaštićenih autorskim pravima. Kritike su potaknule rasprave o granicama slobode izražavanja i zaštite prava autora. OpenAI najavljuje promjene i mogućnost podjele prihoda, ali mnogi očekuju da će se stvarni “nastavak” ove priče odvijati – na sudu. Index

29.09. (15:00)

A kako ga vi koristite?

Kako ljudi koriste ChatGPT? – izvješće OpenAI-ja

Izvješće ima 61 stranicu PDF-a, a ovo je sažetak: Unatoč brzom prihvaćanju LLM chatbotova, malo se zna o tome kako se oni koriste. Dokumentiramo rast potrošačkog proizvoda ChatGPT-a od njegovog pokretanja u studenome 2022. do srpnja 2025., kada ga je usvojilo oko 10% svjetske odrasle populacije. Rani korisnici bili su nesrazmjerno češće muškarci, no razlika među spolovima značajno se smanjila, a uočavamo veće stope rasta u zemljama s nižim prihodima. Koristeći automatizirani sustav koji čuva privatnost, klasificiramo obrasce korištenja unutar reprezentativnog uzorka ChatGPT razgovora. Utvrdili smo stalan rast poruka vezanih uz posao, ali još brži rast poruka nevezanih uz posao, koje su s 53% narasle na više od 70% ukupnog korištenja. Korištenje za posao češće je kod obrazovanih korisnika u visoko plaćenim profesionalnim zanimanjima. Poruke klasificiramo prema temama razgovora i pronalazimo da su „Praktične smjernice“, „Traženje informacija“ i „Pisanje“ tri najčešće teme, koje zajedno čine gotovo 80% svih razgovora. Pisanje dominira u poslovnim zadacima, naglašavajući jedinstvenu sposobnost chatbotova da generiraju digitalne sadržaje u odnosu na tradicionalne tražilice. Računalno programiranje i samoizražavanje zauzimaju relativno mali udio u korištenju. Općenito, utvrdili smo da ChatGPT pruža ekonomsku vrijednost kroz podršku pri donošenju odluka, što je osobito važno u znanjem intenzivnim poslovima.

31.08. (15:00)

Mozak je i dalje car

Singapurski HRM AI nadmašio ChatGPT u logičkom zaključivanju

Singapurska tvrtka Sapient Intelligence razvila je hijerarhijski model zaključivanja (HRM), umjetnu inteligenciju inspiriranu ljudskim mozgom, koja u logičkim zadacima nadmašuje najnaprednije jezične modele poput GPT-4. HRM koristi dva povezana modula – jedan za planiranje, drugi za brze izračune – i tehniku “iterativnog rafiniranja” umjesto klasičnog chain-of-thought pristupa. Trenirajući na samo 1000 primjera i sa 27 milijuna parametara, HRM je na ARC-AGI testu postigao 40 % točnosti, gotovo dvostruko više od LLM-ova. Potencijal primjene vidi se u medicini, robotici i klimatskim znanostima. Bug

28.08. (13:00)

Sigurnosne mjere na pauzi, molimo pričekajte slom sustava

ChatGPT u krizi: kad AI zaboravi gdje je stao

OpenAI je objavio blog post o postupanju ChatGPT-a u krizama mentalnog zdravlja nakon tužbe roditelja tinejdžera koji je počinio samoubojstvo nakon razgovora s chatbotom. Prema tužbi, AI je davao upute i romantizirao samoubojstvo, spominjući ga daleko češće od korisnika. OpenAI priznaje da sigurnosne mjere pucaju u dugim razgovorima te da klasifikatori podcjenjuju ozbiljnost sadržaja. GPT-5 navodno smanjuje “neidealne odgovore” u krizama za 25% u odnosu na GPT-4o, no sustav i dalje ne prijavljuje slučajeve vlastima zbog privatnosti korisnika. Bug

22.08. (14:00)

Kad ti chatbot uvali tuđi naglasak, a ti misliš da si akademik

The Washington Post: Ljudi sve više govore poput ChatGPT-a

Chatbotovi poput ChatGPT-a ne govore “pravi” engleski, već generiraju simulirani jezik temeljen na vektorskim prikazima i pristranom treningu. Zbog toga određene riječi, poput “delve” ili “intricate”, koriste daleko češće nego ljudi. Kako korisnici sve više čitaju i ponavljaju te izraze, AI-ovski rječnik polako ulazi u svakodnevni govor i pisanje. Posljedica je začarani krug u kojem se ljudski jezik i AI-jezik međusobno hrane, brišući razliku između stvarnog govora i strojne imitacije. The Washington Post, Index

19.08. (14:00)

Vrag ti *ebi i tu umjetnu inteligenciju...

Hrvati najviše psuju u razgovoru s ChatGPT-em

“Psovke i ‘šareni jezik’ hrvatskih korisnika nisu znak zlobnosti, već ostavljaju dojam da je posrijedi iskrena, direktna i humoristična komunikacija. To zapravo pokazuje strast i živahnost u interakciji kao i naš komunikacijski nacionalni naboj”, kaže idejna začetnica nevladine inicijative Mladi i poduzetni Sanela Dropulić nakon podataka koje je dobila analizom komunikacije kojom se koriste građani Hrvatske u interakciji s umjetnom inteligencijom, najviše na najpopularnijem modelu ChatGPT. Građani Hrvatske koriste psovke “na rubu”, ali često s humorom ili frustracijom, a AI prepoznaje ton i reagira smireno, ponekad s dozom humora ili jednostavno ignorira neprimjerene izraze. Index

12.08. (13:00)

Nova verzija pametnija, stara verzija draža

ChatGPT-5 halucinira manje od GPT-a 4o, no Grok i dalje najviše izmišlja

OpenAI je needavno lansirao ChatGPT-5, hvaleći ga kao najpouzdaniji model dosad, s manjom stopom halucinacija (1,4%) od GPT-4 (1,8%), ali tek neznatno boljim od GPT-4o (1,49%). Unatoč napretku, o3-mini High Reasoning ostaje najprecizniji (0,795%). U usporedbi, Googleov Gemini-2.5-pro ima 2,6%, a xAI-jev Grok-4 čak 4,8% halucinacija. Kontroverzu je izazvalo uklanjanje GPT-4 varijanti iz Plus pretplata, što je izazvalo negodovanje korisnika. Altman je priznao pogrešku i privremeno vratio GPT-4o. Bug