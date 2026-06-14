Bolje razgovor nego da čitaš knjigu
Više od 77 % upita na ChatGPT-u odnosi se na savjete, informacije i pisanje
Izvješće OpenAI-ja (svibanj 2024. – srpanj 2025.) na uzorku od 130.000 korisnika pokazuje da je ChatGPT postao ključan alat za produktivnost i učenje, potiskujući tradicionalne tražilice.
Čak 77 % svih upita otpada na tri glavne kategorije:
- Praktično savjetovanje i pomoć: 28,8 %
- Traženje informacija: 24,4 %
- Pomoć pri pisanju: 23,9 %
Ostatak interakcija uglavnom se odnosi na multimediju (7,3 %) i samoizražavanje (5,3 %). Podaci potvrđuju da se korisnici masovno okreću konverzacijskoj umjetnoj inteligenciji kako bi dobili brze savjete, jasan kontekst i kreativnu podršku u svakodnevnom životu i radu. Mreža