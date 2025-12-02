ChatGPT nije i ne može biti zamjena za psihoterapeuta - Monitor.hr
ChatGPT nije i ne može biti zamjena za psihoterapeuta

Mladi su, pokazuju statistike, sve češće anksiozni i depresivni, a u takvim se stanjima povjeravaju ChatGPT-ju koji im služi kao psihoterapeut. Međutim, slučaj tinejdžera čiji je život završio tragično pokazuje koliko takvo savjetovanje može biti neučinkovito. ChatGPT je samo jezični model, bez sposobnosti razumijevanja emocija i posljedica svojih riječi. Iako se čini kao najbolji psihoterapeut jer je uvijek dostupan i pun razumijevanja, upravo iz navedenih razloga on je i najgori psihoterapeut. OpenAI i ostali tvorci velikih jezičnih modela morat će se pod hitno pozabaviti tim rastućim problemom kako ih se ne bi više moglo pozivati na odgovornost. Razgovar u podcastu na Netokraciji


Slične vijesti

Jučer (08:00)

Još uvijek ne zna skuhati ručak, ali sve ostalo radi

ChatGPT slavi treći rođendan: od „previewa“ do svakodnevnog pomagača

OpenAI je povodom treće godišnjice ChatGPT-ja otkrio statistike koje pokazuju koliko je alat postao svakodnevan. ChatGPT danas odgovara na oko 29.000 poruka u sekundi, a koristi ga 800 milijuna ljudi tjedno. Tri četvrtine razgovora globalno odnosi se na praktične savjete, informacije i pisanje. U UK-u dominiraju pisanje, savjeti, zdravlje i učenje. Najčešće globalne radnje su učitavanje slika, pretraživanje interneta, napredno zaključivanje, generiranje slika, analiza podataka i diktiranje. Korisnici češće šalju svoje fotografije nego što traže nove vizuale. Poslovni

Srijeda (23:00)

Previše chatGPT-a, premalo zdravog razuma

ChatGPT i AI psihoza: kada chatbot postane loš terapeut

Sve više korisnika razvija ozbiljne mentalne krize nakon pretjeranog korištenja chatbotova poput ChatGPT-ja, uključujući paranoju, deluzije i potpuni gubitak doticaja sa stvarnošću. Zabilježeni su raspadi obitelji, gubitak posla i hospitalizacije, čak i kod ljudi bez prethodne psihijatrijske povijesti. Istraživanja pokazuju da chatbotovi često potvrđuju korisničke zablude umjesto da ih prepoznaju, ponekad i pogoršavajući stanje. Stručnjaci upozoravaju da se AI sve češće koristi kao zamjena za terapeute, dok tehnološke tvrtke najavljuju jače sigurnosne mjere – ali štete već ima. tportal

25.11. (19:00)

I njemu je dosta patetike

Kad AI glumi urednika: Dala ChatGPT-u tekst na provjeru, on joj je dao suvisle sugestije

Autorica teksta na Netokraciji opisuje kako je, nakon što je svjedočila požaru u zgradi Vjesnika, ChatGPT-u dala svoj emotivni tekst (koji nije objavila) na provjeru — i dobila hladan, ali precizan presjek tipičnih uredničkih primjedbi: previše patetike, premalo informacija, političke klizavice na sve strane. AI ju je podsjetio na osnovna novinarska pravila, upozorio na ideološke interpretacije i pokazao kako algoritam može biti koristan korektivni savjetnik. Iako njezin tekst ostaje osobna, emotivna priča kakvu umjetna inteligencija ne može napisati, autorica zaključuje da – iako AI nikad neće biti čovjek – može biti dobar prijatelj koji sprječava novinarski autogol (ili barem može izbjeći daveže od komentatora).

25.11. (13:00)

Ili: kako napisati rečenicu koju robot neće ignorirati

Kako navesti ChatGPT da vas citira

Analiza gotovo dva milijuna sesija pokazuje da ChatGPT najčešće citira blogove koji odmah nude jasnu “answer capsule” – kratku, samodostatnu definiciju od 20–25 riječi bez ikakvih linkova. Originalni podaci i “vlasnička” stručna mišljenja dodatno povećavaju šanse za citiranje, dok linkovi unutar kapsule smanjuju vjerojatnost. Najbolje prolaze tekstovi koji kombiniraju kapsulu i jedinstvene uvide. Zaključak: LLM-ovi najviše vole kratke, jasne i autoritativne odgovore, bez distrakcija, a SEO timovi bi se trebali usmjeriti na takvu strukturu i čiste, citabilne uvodne blokove. Search Engine Land

21.11. (15:00)

Bitka AI titana

Gemini 3 potukao ChatGPT i Claudea u stvarnom coding testu

Novinar Lance Ulanoff testirao je Gemini 3 Pro, ChatGPT 5.1 i Claude Sonnet 4.5 na zadatku izrade web-igre Thumb Wars. S istim početnim promptom svi su modeli generirali prototip, ali Gemini je daleko nadmašio druge: isporučio je funkcionalnu igru, samostalno popunjavao logičke rupe, odmah uveo desktop kontrole, 3D ring, AI protivnika i napredne vizualne efekte. ChatGPT je napravio simpatičnu, ali ograničenu verziju bez pravog protivnika, dok je Claude ostao najnedovršeniji. Zaključak: Gemini 3 Pro jedini je isporučio igru koju se doista može igrati. Tech Radar

21.11. (08:00)

Jer ništa ne govori “napredak” kao bot koji te može ignorirati na sedam različitih načina

OpenAI želi ChatGPT-u dodati osobnost – ista pamet, drugačiji ton

OpenAI je predstavio GPT-5.1 s čak sedam novih karakteristika, odgovarajući na kritike korisnika zbog prethodnih modelskih promjena i manjka personalizacije. Preseti se razlikuju u tonu, ali ne u činjenicama: Professional je najstručniji (i najdosadniji), dok su Quirky i Cynical najzabavniji. U analizi filma i moralnim dilemama svi daju slične zaključke, samo ih drugačije prezentiraju. Stručnjaci upozoravaju da personalizacija može pojačati emocionalnu privrženost korisnika, iako AI zapravo nema vlastitu “agenciju”. Business Insider

20.11. (19:00)

I chatbotu treba objasniti kao čovjeku, a ne kao GPS-u u tunelu

Kako koristiti ChatGPT ili Gemini za bolje odgovore

Kvaliteta odgovora AI chatbotova najviše ovisi o kvaliteti samog prompta. Četiri su ključna pravila koje donosi Bug: pružite što više konteksta i detalja, jasno recite što ne želite da AI radi, dodijelite mu ulogu stručnjaka kako bi odgovori bili fokusiraniji te koristite precizne fraze koje ga navode na konkretnije, manje generičke rezultate. Dobar prompt znači jasne upute, stil, cilj i ograničenja. Eksperimentiranje i fino podešavanje tijekom razgovora najbolji su način da dobijete kreativnije i korisnije odgovore.

19.11. (21:00)

Možda nije lijen, samo je digitalno osviješten

Generacija “AI ick”: kad korištenje ChatGPT-a postane razlog za prekid

Sve više ljudi, poput novinarke Alainae Demopoulos koja piše za The Guardian, razvija “AI ick” – odbojnost prema partnerima koji koriste ChatGPT i druge AI alate za svakodnevne odluke, od planiranja vjenčanja do biranja restorana. Kritičari tvrde da takva ovisnost o aplikacijama pokazuje lijenost, manjak kreativnosti i narušava autentičnu povezanost. Dio stručnjaka upozorava da će izbacivanje korisnika AI-ja iz ljubavne jednadžbe značajno suziti izbor partnera, dok drugi ističu da sve više ljudi pokušava aktivno ograničiti AI u vlastitom životu, videći ga kao prijetnju koncentraciji, emocijama i samostalnom mišljenju. Jutarnji

05.11. (20:00)

Kako je ChatGPT naučio surfati — i to bez rušenja valova

ChatGPT Atlas: preglednik koji misli dok pregledava

OpenAI je razvio ChatGPT Atlas, novi preglednik koji integrira umjetnu inteligenciju u samo srce weba. Ključ inovacije je OWL (OpenAI’s Web Layer) – sustav koji odvaja Chromium od glavne aplikacije, omogućujući brže pokretanje, veću stabilnost i lakše nadogradnje. Atlas kombinira moderni Appleov UI (SwiftUI, AppKit, Metal) s moćnim Chromium motorom, pružajući temelje za “agentni način” rada, u kojem ChatGPT može autonomno izvršavati zadatke na webu. Rezultat: preglednik koji ne samo da prikazuje web, nego ga razumije i surfa zajedno s vama. Open AI

30.10. (12:00)

Preglednik koji zna sve o tebi – i još ti to naplati

Atlas: OpenAI-jev “super-asistent” koji želi promijeniti način surfanja (i zaraditi na tome)

OpenAI je lansirao Atlas, internetski preglednik koji kombinira klasično surfanje i razgovor s chatbotom GPT-5. Atlas nudi pretraživanje, filtriranje sadržaja i brzi pristup povijesti stranica, ali mnoge funkcije dostupne su samo pretplatnicima. Projekt je dio OpenAI-jeva pokušaja da poveća prihode i prikupi više korisničkih podataka, dok analitičari upozoravaju na rizike za privatnost i visoku cijenu promjene navika korisnika. Atlas bi mogao izazvati Google, no zasad više podsjeća na eksperiment nego na “Google killera”. BBC