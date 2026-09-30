Išlo smeće ili ne, platiti se mora
Čistoća ne prašta: Zagrepčani u raljama općih uvjeta bez prava na povrat novca
Iako građani redovito plaćaju usluge Čistoće, u slučajevima neizvršenog odvoza otpada povrat novca uglavnom ostaje samo pusti san. Prema podacima udruga za zaštitu potrošača, opći uvjeti poslovanja ne poznaju povrat sredstava, a prigovori građana u većini se slučajeva nemilosrdno odbijaju. Iako Holding zaprima desetke tisuća žalbi, u drugom stupnju ih prihvaća tek zanemarivih devet posto. Potrošači se tako suočavaju s preprekama unutar tijela gdje su u manjini, ostajući bez usluge, ali s uredno ispostavljenim računima na stolovima. Dora Koretić za Jutarnji