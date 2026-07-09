Ako ti zbilja treba, onda si možda na dobitku
Psihologija “štrošenja”: Kako nas marketinški trikovi tjeraju da trošimo više kako bismo “uštedjeli”
Velika škrtica opisuje fenomen “štrošenja” (engl. spaving – spending + saving), marketinški trik koji potrošače uvjerava da trošenjem veće količine novca zapravo štede. Primjeri poput akcija “plati jedan, drugi gratis” ili dodavanja artikala u košaricu radi besplatne dostave stvaraju privid dobitka. Potaknuti naletom dopamina, kupci često kupuju proizvode koje inače ne koriste ili ne planiraju, čime ostvaruju neplanirani trošak umjesto stvarne uštede. Autor zaključuje da od ovakvih ponuda profitiraju isključivo trgovci, dok se prava štednja svodi na jednostavno pravilo – trošiti manje. Jutarnji