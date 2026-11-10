Book it now

Danas počinje Interliber: Više od 300 izlagača stiže na Zagrebački velesajam - Monitor.hr
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Danas počinje Interliber: Više od 300 izlagača stiže na Zagrebački velesajam

48. međunarodni sajam knjiga Interliber traje do nedjelje i okuplja 319 izlagača na više od 13.000 četvornih metara. Glavni gost sajma je britansko-mađarski pisac David Szalay, dobitnik Bookerove nagrade za 2025. godinu. Sajam donosi bogat sadržaj za sve uzraste, od HRT-ove Juhuhu slušaonice za najmlađe do programa Kulturne iskaznice za mlade. Organizatori i stručnjaci ističu stabilnost domaćeg nakladništva, no naglašavaju da navika čitanja i dalje primarno polazi iz obitelji. HRT


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Subota (17:00)

Miris svježeg papira

Na 48. Interliberu više od 300 izlagača i gost dobitnik Bookera David Szalay

Ovogodišnji 48. Interliber na Zagrebačkom velesajmu (10. – 15. studenoga) donosi iznimno bogatu ponudu domaćih i stranih naslova. Središnji je događaj gostovanje Bookerova laureata za 2025. Davida Szalaya koji predstavlja roman Tijelo. Domaću scenu predvode postumni roman Slobodana Šnajdera Mara Leib, krimić Jurice Pavičića Atentator te novi radovi Zorana Ferića i Maše Kolanović. Od stranih autorica ističu se nobelovke Han Kang i Olga Tokarczuk, dok publicistički program pokriva teme od biografija Muhammada Alija i Beatlesa do analize geopolitike i povijesti. Sajam nudi i brojna reizdanja klasika te bogat fantastični i trilerski program. tportal, HRT

03.11. (20:00)

Pripremite novčanik i udobnu obuću

Bliži se Interliber: Na Zagrebački velesajam stižu dobitnik Bookera David Szalay i autor bestselera Thomas Erikson

Od 10. do 15. studenoga 2026. na Zagrebačkom velesajmu održava se 48. Interliber, uz slobodan ulaz i očekivanih više od 120.000 posjetitelja. Glavna zvijezda sajma je britansko-mađarski pisac David Szalay, dobitnik Bookerove nagrade za 2025., koji predavanje i potpisivanje knjige Tijelo ima u srijedu, 11. studenoga u 18 sati (paviljon 7). Stiže i Thomas Erikson, švedski autor poznat po knjizi “Okruženi idiotima”, koji će hrvatskoj publici predstaviti novu knjigu “Okruženi lažljivcima”. Program donosi četiri pozornice, dječji kutak „Pričam ti priču“, radionice te kvizove. Mladi s navršenih 18 godina mogu na južnom ulazu aktivirati Kulturnu iskaznicu (Koolturu) i preuzeti 100 eura za kupnju knjiga. Posjetiteljima su osigurani besplatna garderoba i Knjižider. After5, Hina, Journal

27.11.2025. (13:00)

Kad smak svijeta dođe u hladnjak

Paul Lynch: Ništa brže ne ubija knjigu nego pisac s porukom

Paul Lynch, irski pisac i dobitnik Bookerove nagrade 2023., u romanu Prorokova pjesma istražuje što se događa kada poznati svijet – ovdje Irska – sklizne u totalitarizam i kaos. Njegova junakinja Eilish Stack pokušava razumjeti raspadajuće društvo dok se bavi vlastitim životom, a Lynch ističe da je smak svijeta zapravo lokalni i osobni događaj: ono što pogađa vašu kuću ili svakodnevicu može biti apokalipsa. Pisanje, smatra Lynch, ne smije imati poruku, već postavljati pitanja i reflektirati složenost života. Knjiga promišlja ljudsku potragu za smislom u svijetu preplavljenom informacijama, uzvraća na pitanje bijega i poricanja te naglašava važnost samoće i intuicije u duhovnom i umjetničkom životu. HRT

17.11.2025. (21:00)

Šest dana, četiri paviljona i 120 tisuća ljudi koji još uvijek vole papir više od ekrana

Interliber 2025. oborio rekorde i učvrstio Zagreb kao regionalnu književnu metropolu

Na Zagrebačkom velesajmu završen je 47. Interliber, koji je od 11. do 16. studenoga okupio više od 360 izlagača iz 15 zemalja i privukao preko 120.000 posjetitelja. Održano je više od 200 sati programa, uključujući dolaske međunarodnih zvijezda poput Paula Lyncha, Jeffa Kinneyja i Tuomasa Kyröa. Poseban dječji program “Pričam ti priču” pokazao se velikim hitom. Promocije domaćih autora, radionice, paneli i kvizovi dodatno su obogatili ponudu. Interliber je još jednom potvrdio važnost tiskane knjige i poziciju Zagreba kao središta književnih događanja u regiji. Glas Istre, Index

14.11.2025. (14:00)

Knjige su opet na popustu – a novčanik već piše oproštajno pismo

Vodič kroz Interliber 2025: popusti, paviljoni i istaknuti naslovi najvećih nakladnika

Interliber 2025 traje od 11. do 16. studenoga u paviljonima 5, 6, 7 i 7a, uz popuste od 10 % do 80 % na štandovima i u webshopovima gotovo svih nakladnika koji nude akcije, pakete i istaknute naslove – od autobiografija i nagrađivanih romana do filozofskih i publicističkih hitova. Mogu se naći novi naslovi autora poput Ivane Šojat, Jurice Pavičića, Kristiana Novaka, Maše Kolanović, Marka Gregura, Zorana Ferića i Rade Jarka… Sajam donosi i bogat program gostovanja i promocija, a popusti mnogih nakladnika traju i nakon zatvaranja sajma. Grazia

11.11.2025. (20:00)

Oni dani kad su svi ludi za knjigama

Otvoren 47. Interliber: 360 izlagača, 200 sati programa i Bookerovac Paul Lynch

Na Zagrebačkom velesajmu otvoren je 47. Interliber s oko 360 izlagača iz 15 zemalja i više od 200 sati programa. Premijer Plenković istaknuo je važnost knjige i najavio kulturnu iskaznicu za mlade, dok je gradonačelnik Tomašević naglasio značaj sajma za Zagreb. Gošća manifestacije je Paul Lynch, dobitnik Bookera 2023. Interliber donosi i programe za djecu te Book club Čitaš li žene?. Sajam traje do 16. studenoga. Na otvorenju nisu izostale ni političke poruke. tportal, HRT, Jutarnji, Index, Journal

10.11.2025. (13:00)

Knjige, mirisi tiskare i malo svemira u svemu tome

Interliber 2025: od Dantea i Zappe do Keanua Reevesa i Tolkienovih vila

Ovogodišnji Interliber (11.–16. studenog) donosi pravu knjišku gozbu: novi prijevod Kantove Kritike čistoga uma (Matica hrvatska), Marasovu Božanstvenu komediju s Doréovim drvorezima (Školska knjiga), Zappinu autobiografiju Frank Zappa glavom i bradom (Sandorf), te Reevesovu i Miévillovu Knjigu iz drugog svijeta (Lumen). Ljubitelji fantastike dobit će Viteza Sedam Kraljevina i Pad Gondolina, a putopisci Dunavski blues. Među svježim iznenađenjima su i Makłowiczev Café Museum, Yuzukijev Maslac te Hopkinsovi memoari Dobro smo ispali, mali. tportal

08.11.2025. (00:00)

Knjige kontra banalnosti (i za 5 posto više stolova)

Interliber 2025. okuplja 360 izlagača i slavnog Bookera Paula Lyncha

Na 47. Interliberu, od 11. do 16. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, nastupit će 360 izlagača iz 15 zemalja, pet posto više nego lani. Posjetitelje očekuje više od 200 sati programa, dolazak dobitnika Bookera Paula Lyncha i autora serijala “Gregov dnevnik” Jeffa Kinneya. Sajam će obilježiti i tematski fokus na Jane Austen te novi Book club „Čitaš li žene?“. Organizatori Interliber opisuju kao „borbu protiv banalnosti“, a Zagreb ga ističe kao ključni kulturni događaj godine. HRT

06.11.2025. (08:00)

Kad se knjige bore za naslov

Interliber 2025: memoari, mitovi i mračni trileraši

Fraktura donosi Anđela grada Eve Maríe García Sáenz i Mazowerov Solun, grad duhova, dok Dejan Jović u Otporu intelektualaca brani rizik istine. Vuković&Runjić nudi Pynchonovog Slabog učenika, Murakamijev Grad i njegove neizvjesne zidine te Flanaganovo Sedmo pitanje. Profil ističe Patti Smith i njezin Kruh anđela, Pikettyjevu Jednakost i Zusakove Tri divlja psa. Hena com donosi Bijelu knjigu nobelovke Han Kang i Padurinu Kao prašinu na vjetru. Stilus pak nudi Royine memoare Moje utočište i moja oluja te feministički hit Nevidljive Caroline Criado Perez. tportal

05.11.2025. (14:00)

Knjige isped kobasica

Interliber 2025. donosi tisuće naslova i Bookerova laureata Paula Lyncha

Od 11. do 16. studenog Zagrebački velesajam ponovno postaje središte književnosti i znanja. Na 47. Interliberu posjetitelje očekuju tisuće naslova, bogat popratni program i gostovanje irskog pisca Paula Lyncha, dobitnika Bookerove nagrade za roman Prorokova pjesma. Sajam naglašava važnost čitanja kroz programe za djecu „Pričam ti priču“ i book club „Čitaš li žene“. Ulaz je slobodan, a vrata se vikendom otvaraju već od 9 sati. Srednja