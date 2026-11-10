Book it now

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Danas počinje Interliber: Više od 300 izlagača stiže na Zagrebački velesajam
48. međunarodni sajam knjiga Interliber traje do nedjelje i okuplja 319 izlagača na više od 13.000 četvornih metara. Glavni gost sajma je britansko-mađarski pisac David Szalay, dobitnik Bookerove nagrade za 2025. godinu. Sajam donosi bogat sadržaj za sve uzraste, od HRT-ove Juhuhu slušaonice za najmlađe do programa Kulturne iskaznice za mlade. Organizatori i stručnjaci ističu stabilnost domaćeg nakladništva, no naglašavaju da navika čitanja i dalje primarno polazi iz obitelji. HRT