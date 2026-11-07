Miris svježeg papira
Na 48. Interliberu više od 300 izlagača i gost dobitnik Bookera David Szalay
Ovogodišnji 48. Interliber na Zagrebačkom velesajmu (10. – 15. studenoga) donosi iznimno bogatu ponudu domaćih i stranih naslova. Središnji je događaj gostovanje Bookerova laureata za 2025. Davida Szalaya koji predstavlja roman Tijelo. Domaću scenu predvode postumni roman Slobodana Šnajdera Mara Leib, krimić Jurice Pavičića Atentator te novi radovi Zorana Ferića i Maše Kolanović. Od stranih autorica ističu se nobelovke Han Kang i Olga Tokarczuk, dok publicistički program pokriva teme od biografija Muhammada Alija i Beatlesa do analize geopolitike i povijesti. Sajam nudi i brojna reizdanja klasika te bogat fantastični i trilerski program. tportal, HRT