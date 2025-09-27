Showbiz s političkim predznakom
Prosvjedi za mir u Berlinu podijeljeni i simbolični – zasad malo vjerojatno da će nešto promijeniti
U Berlinu se okupilo preko 10.000 ljudi na prosvjedu „Zaustavite genocid u Gazi“, s dodatnim fokusom na rat u Ukrajini. Organizatorica Sahra Wagenknecht i poznati umjetnici ističu potrebu za mirovnim pregovorima i obustavom isporuke oružja. Prosvjedi su fragmentirani, s različitim motivima i političkim pristupima, dok stručnjaci ne očekuju masovni homogenizirani pokret poput onog iz 1980-ih. Rasprava o vojnim rokovima mogla bi privući mlade, ali još uvijek nema jedinstvenog stajališta. Sljedeći veliki događaj predviđen je 3. listopada, uz moto „Nikad više spremni za rat! Ustanimo za mir!“ DW