Geopolitika za one koji još vjeruju u pravila

Generalno, ako se politika zgrabi znanosti, stvari odu kvragu. Poznata je ona priča o Lisenku i Sovjetskom Savezu kad je on radio ludosti s genetikom pa je iz toga ispala samo budalaština. S poviješću je naravno puno ozbiljnije. Iz genetike se jasno vidi kuda stvari idu, možete vi tvrditi što hoćete.

Kod povijesti je problem što taj otrov uistinu dolazi od ljudi koji to rade zbog političkog probitka. Tu ne može biti nikakvog dobra. Ako želite uistinu znati koji je broj žrtava, onda dajte to ljudima da istražuju kroz izvore i svjedočenja. Broj žrtava je uvećan na području Jugoslavije jer su htjeli veću odštetu. Problem je što se nakon toga sve te neistine počinju koristiti, pogotovo 1980.-ih godina, i još uvijek se koriste, upravo za najgore političke probitke. Izdvojeno iz jučerašnje emisije, povjesničar Dario Špelić, inače autor i urednik emisije Povijest četvrtkom na Hrvatskom radiju.