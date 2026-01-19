Geopolitika za one koji još vjeruju u pravila
Dario Špelić: Umjesto ‘pax americane’ imamo ‘kaos americanu’. Onako je kako se Trump ustane
Povjesničar i filozof Dario Špelić u Nedjeljom u 2 opisao je današnji svijet kao prostor „kaosa americane“, u kojem američki predsjednik Donald Trump koristi nepredvidljivost kao strategiju. Govoreći o Iranu, istaknuo je da je riječ o teokraciji otpornijoj na pritiske od režima poput venezuelanskog. Naglasio je da EU i NATO sigurnosno ne mogu bez SAD-a, dok Kina predstavlja glavni izazov američkoj hegemoniji. Rusiju vidi kao ograničenu regionalnu silu. Unatoč svemu, Špelić smatra da je EU i dalje jedan od najboljih okvira za život. tportal, HRT