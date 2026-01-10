Povijest uživo
Iran na rubu: prosvjedi, sankcije i Trumpove prijetnje
Masovni prosvjedi u Iranu, potaknuti kolapsom rijala, inflacijom i kroničnim nestašicama, ponovno su otvorili pitanje opstanka teokratskog režima. Trgovci s bazara – povijesno ključni akteri svake iranske prekretnice – ovaj put su na ulici zbog gole ekonomije, ne ideologije. SAD i Donald Trump prijete intervencijom, ali realnije je da Washington vidi priliku za dodatno slabljenje Teherana sankcijama i pritiskom, ne ratom. Ključno pitanje nije hoće li Amerika intervenirati, nego hoće li režim opet pucati – ili prvi put popustiti. Povjesničar Dario Špelić za tportal