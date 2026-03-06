Kako započeti Treći svjetski rat bez da uvrijedite susjede
Špelić: SAD želi vlast u Iranu koja će surađivati sa Zapadom umjesto s Kinom
SAD prije svega želi uspostaviti vlast na način sličan modelu u Venecueli, radi kontrole nafte i plina. S druge strane, za Izrael je Iran egzistencijalna prijetnja. Benjamin Netanyahu koristi priliku za trajno slabljenje “osovine otpora” (Hezbolah, Hamas). Sukob se već prelijeva globalno kroz cijene nafte. Dugotrajni rat mogao bi uzrokovati tešku ekonomsku krizu i inflaciju. Europa je marginalizirana; preporučuje se neutralnost i povlačenje vojnika kako bi se izbjegle odmazde i uvlačenje u sukob. Povjesničar Dario Špelić za Vidu TV