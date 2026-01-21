Geopolitika bez zaštitne ograde
Davos u iščekivanju Trumpa: Europljanima poručeno da “sjednu i pričekaju” po pitanju Grenlanda, Carney održao važan govor
Mark Carney’s outstanding Davos speech. His best speech yet, I think!
Here it is in full. pic.twitter.com/DrZVF64tEo
— Gandalv (@Microinteracti1) January 20, 2026
- Kanadski premijer Mark Carney poručio je u Davosu da je poredak predvođen SAD-om završio te da se svijet nalazi u naglom geopolitičkom “puknuću”, u kojem velike sile koriste trgovinu, financije i integraciju kao oružje. Kanada se zato okreće „realizmu utemeljenom na vrijednostima“: jačanju vlastite ekonomske i vojne otpornosti, diversifikaciji trgovine i fleksibilnim koalicijama izvan klasičnih multilateralnih okvira. Cilj je jasan – zadržati suverenitet i utjecaj u svijetu u kojem pravila više ne štite slabe. (Index)
- Trump je u utorak napunio prvu godinu svog drugog mandata u Bijeloj kući. Očekuje se da će na skupu Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) u alpskom gradu svojim dolaskom zasjeniti sva druga događanja (24 sata)
- Visoki europski dužnosnici nastoje pokrenuti diplomatsku intervenciju kako bi spriječili brzo eskalirajuću krizu koja je uznemirila kontinent, rekla su za CNN tri izvora. Ursula von der Leyen u utorak je poručila da je Europa “u potpunosti spremna reagirati ako to bude potrebno” na Trumpove prijetnje uvođenjem carina povezanih s Grenlandom. Francuska je objavila da je zatražila održavanje NATO-ove vojne vježbe na Grenlandu te da je spremna u njoj sudjelovati. (Forbes)
- Macron i Von der Leyen otišli iz Davosa prije nego što je stigao Trump (Index)
- Komentiraju na Forumu…