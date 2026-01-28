Komandant Mark je preuzeo most
Kanada pod Carneyjem: kraj iluzija i povratak tvrdoj geopolitici
Govor Marka Carneyja u Davosu označio je radikalan zaokret kanadske politike: napuštanje multilateralnih iluzija i prihvaćanje hladnog geopolitičkog realizma. Suočena s Trumpovim protekcionizmom, Kanada redefinira suverenitet kroz kontrolu energije, resursa i Arktika. Carney naglašava produktivnost, energetsku sigurnost i stratešku autonomiju, uz oprezno otvaranje prema Aziji. Istodobno ograničava imigraciju i pokušava ubrzati eksploataciju kritičnih minerala. Kanada ulazi u novo poglavlje u kojem moralni autoritet ustupa mjesto ekonomiji i moći. N1… cijeli prevedeni govor na Peščaniku.