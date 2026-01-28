Komandant Mark je preuzeo most

Neki od ključnih problema tijekom pet dana u Davosu (20.-24. siječanj) bit će populistički val, kao i rat u Ukrajini, humanitarna situacija u Pojasu Gaze, alarmantna učestalost vremenskih nepogoda te revolucija umjetne inteligencije. „Ovo se događa u najkompliciranijem geopolitičkom okruženju generacijama unazad“, rekao je predsjednik WEF-a Børge Brende na press-konferenciji. U švicarskom alpskom gradu se očekuje skoro tri tisuće lidera, uključujući šezdeset šefova država i vlada iz više od 130 zemalja. Povratak Trumpa u Bijelu kuću će dominirati diskusijama u Davosu. Od prijetnji uvođenjem carina i prijateljima i neprijateljima, do pokazivanja teritorijalnih ambicija prema Kanadi i Grenlandu, Trump ostavlja investitore, kompanije i vlade u rebusu. Stručnjaci upozoravaju da bi Trumpove ideje, koje daleko prelaze ono što je njegova prethodna administracija provela, mogle povećati cijene i izazvati odmazdu trgovačkih partnera, uzrokujući globalne nedaće. DW