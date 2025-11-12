Kad ti eksperiment pobjegne iz laboratorija

„Frankenstein“ Guillerma del Tora, s Oscarom Isaacom i Jacobom Elordijem u glavnim ulogama, sada dostupan na Netflixu, slijedi Shelleyinu viziju vjernije od većine filmskih verzija njezina mita o čudovištu: suosjećanje prema stvorenju u prvom je planu, a središnja tema ostaje upozorenje na ljudsku oholost i igranje Boga. Ipak, razlike između Shelleyina romana i njegovih popularnih prikaza i dalje postoje. Frankenstein nije ime čudovišta, nego znanstvenika. On nije ni „doktor” niti barun koji živi u dvorcu, već ambiciozni student „prirodne filozofije“.

U verziji Mary Shelley stvorenje nije nerazumno niti mumlja kao u većini filmskih adaptacija, nego je elokventan autodidakt koji uči engleski i moralnu filozofiju. Uskrsnuće uz pomoć struje je samo u filmovima i crtićima, ali ne i u romanu. Ne treba čuditi što je autor „Hellboya” (2004.) na strani čudovišta. Njegov dvoipolsatni ep naglašava osnovno suosjećanje spisateljice prema stvorenju, ne tretirajući ga kao nakazu, već kao svjesno biće rođeno u svijetu koji ga ne prihvaća. DW