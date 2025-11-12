Del Torov "Frankenstein" vjerniji originalnoj knjizi nego prijašnji filmovi - Monitor.hr
Danas (11:00)

Kad ti eksperiment pobjegne iz laboratorija

Del Torov “Frankenstein” vjerniji originalnoj knjizi nego prijašnji filmovi

Frankenstein“ Guillerma del Tora, s Oscarom Isaacom i Jacobom Elordijem u glavnim ulogama, sada dostupan na Netflixu, slijedi Shelleyinu viziju vjernije od većine filmskih verzija njezina mita o čudovištu: suosjećanje prema stvorenju u prvom je planu, a središnja tema ostaje upozorenje na ljudsku oholost i igranje Boga. Ipak, razlike između Shelleyina romana i njegovih popularnih prikaza i dalje postoje. Frankenstein nije ime čudovišta, nego znanstvenika. On nije ni „doktor” niti barun koji živi u dvorcu, već ambiciozni student „prirodne filozofije“.

U verziji Mary Shelley stvorenje nije nerazumno niti mumlja kao u većini filmskih adaptacija, nego je elokventan autodidakt koji uči engleski i moralnu filozofiju. Uskrsnuće uz pomoć struje je samo u filmovima i crtićima, ali ne i u romanu. Ne treba čuditi što je autor „Hellboya” (2004.) na strani čudovišta. Njegov dvoipolsatni ep naglašava osnovno suosjećanje spisateljice prema stvorenju, ne tretirajući ga kao nakazu, već kao svjesno biće rođeno u svijetu koji ga ne prihvaća. DW


02.06. (20:00)

He created a monster!

Guillermo del Toro za Netflix je snimio novu verziju Frankensteina

Samo nekoliko dana nakon što je 2023. godine osvojio Oscara za najbolji animirani film za svoju verziju filma Pinokio, proslavljeni redatelj Guillermo del Toro započeo je s realizacijom novog projekta. Riječ je o akcijskom filmu Frankenstein za kojeg je pripremio i scenarij. I ovaj filmski projekt donijet će njegovu viziju poznatog književnog predloška, no nije poznato koliko vjerno namjerava interpretirati roman spisateljice Mary Shelley iz 1818. godine. Glumačku postavu predvodi Oscar Isaac, kojem se pridružuju Mia Goth kao Elizabeth, Ralph Ineson kao profesor Krempe, Jacob Elordi kao The Monster i Christoph Waltz kao Harlander. Film izlazi u studenom.  Journal

06.12.2018. (00:16)

Horor priča za laku noć

Ante Tomić: Stvorenje kreće u osvetnički pohod. Jandrokovića zgnječi kao crva, Reinera utopi u Manduševcu…

…Andreja Plenkovića nađe na Cvjetnom trgu, uhvati ga za nogu, zavrti nekoliko puta oko sebe i baci pedesetak metara. Spljeska ga kao palačinku o staklenu fasadu Horvatinčićeva trgovačkog centra… Povratak Tomislava Karamarka uvjerljiv je kao viktorijanski roman strave i užasa. Čitali ste ga, ili možda gledali filmsku verziju: briljantni mladi liječnik krao je trupla s grobalja, spojio od različitih mrtvaca jedno čudovišno biće i u olujnoj ga noći oživio elektricitetom munje… Šanse da se taj zakočeni i mucavi, introvertirani bivši špijun s karizmom jučerašnjeg pire-krumpira ponovno nađe na vlasti, zapravo su ništavne. Tu ni tehnike oživljavanja iz romana strave i užasa ne bi pomogle – piše horor s sretnim antiklimaksom Ante Tomić za Jutarnji list.

16.05.2018. (20:39)

It's alive!

Dva kirurga u Kini razvijaju metodu za tranplantaciju ljudske glave

Talijanski znanstvenik i kineski kirurg ozbiljno su zagrizli u razvoj ideje o transpalntaciji ljudske glave. Nije im ideja stvoriti Frankensteina već pomoći paraliziranim ljudima. Presađivanje glave su već obavili na miševima, štakorima i psu i svi su preživjeli, a neki su i povratili motoričke funkcije udova. Čak i da uspiju u naumu riješiti sve medicinske probleme ostat će im onaj etički. CNBC

15.11.2016. (09:30)

Čudovišta u nama

Jergović: Zašto se bojimo Frankensteina?

“Ne plašimo se više toliko toga što je Frankenstein tako velik i moćan, niti što je u biti besmrtan, nego nas je strah da se u njemu ne prepoznamo. Ili da drugi u nama ne prepoznaju Frankensteina. Ne strepimo od toga da smo sastavljeni od dijelova različitih mrtvaca – iako je i to istina: u nama su živi puni autobusi naših predaka – niti od toga da nas je, mimo volje Božje, skrpio ludi doktor. Frankenstein je metaforična priča, a naš strah je strah od njegove metafore. I od osamljenosti koja iz nje proizlazi”, piše Miljenko Jergović. Jutarnji