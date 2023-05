Jedni fascinirani, drugi u panici

Umjetna opća inteligencija (AGI), strojna inteligencija koja može shvatiti svijet kao što to čine ljudi, bliža nam je nego ikad, tvrdi šefa Googleovog laboratorija za umjetnu inteligenciju. AGI bi se mogao razviti “u roku desetljeća”, uvjeren je Demis Hassabis, izvršni direktor Googleovog DeepMinda. On ne vidi nijedan razlog zbog kojeg bi se napredak usporio. Štoviše, on će se u sljedećim godinama dodatno ubrzati. Hassabisov entuzijazam ne dijele mnogi stručnjaci zabrinuti da bi AGI mogao ozbiljno naštetiti društvu ako ne bude kontroliran i vođen ljudskim vrijednostima. Nedavna studija Sveučilišta Stanford pokazala je kako 56% računalnih znanstvenika i istraživača umjetne inteligencije tvrdi da je AGI već sada stvaran. Za razliku od generativne umjetne inteligencije, AGI je svjestan onoga što govori i čini, čime se smanjuje vjerojatnost davanja netočnih ili dvosmislenih izjava. Bug