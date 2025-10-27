Kad Michelin ne ocjenjuje tanjur, nego jastuk

Hoteli s pet zvjezdica na vrhuncu su sezone popunjeni 96 posto, kampovi s pet zvjezdica 100 posto, a hoteli s četiri zvjezdice 93 posto. Poslovne izazove imaju objekti nižih kategorija, posebno oni s dvije zvjezdice, koji zbog inflacijskih troškova pokušavaju postići cijene koje tržište očito ne prihvaća. Proteklih godina skupoću su, kad je riječ o smještaju, najviše ‘sijali‘ apartmani. A oni čine čak dvije trećine ukupnih smještajnih kapaciteta, pa se Hrvatska sa samo 9,5 posto hotelskog smještaja diči najnepovoljnijom strukturom turističkih ležajeva na Mediteranu.

Katkad srozavanje cijene neće donijeti gosta ili popunjenost kakvu želite, već će gosti doći privučeni vašim dosadašnjim radom i bogatim sadržajem koji nudite. Upravo je to i pouka ove sezone. Niža cijena često ne diktira popunjenost, kao što to misle u komercijalnom smještaju, ali za obiteljski smještaj srozavanje cijena usred sezone obično nije dobro. Lider