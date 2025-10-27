Kad Michelin ne ocjenjuje tanjur, nego jastuk
Deset hrvatskih hotela dobilo prestižne Michelin Key oznake
Michelin vodič je u povodu 125. obljetnice uveo novu oznaku izvrsnosti – Michelin Key – koja nagrađuje vrhunske hotele u svijetu. Među 2.457 hotela s oznakom našlo se i deset iz Hrvatske, dok je njih 44 uvršteno u selekciju vodiča. Tri ključa osvojila je Villa Nai 3.3, dva Palace Elisabeth Hvar, a po jedan su dobili Esplanade Zagreb, Grand Park Rovinj i još sedam hotela. Oznaka se dodjeljuje prema pet kriterija, uključujući arhitekturu, uslugu, autentičnost i doprinos zajednici. HRT