Ili si superbogat ili prosječan

Ultraluksuzni hoteli zabilježili su snažan rast unatoč usporavanju šireg sektora luksuza. Prihod po raspoloživoj sobi porastao je 10,6 posto, dok su prosječne cijene dosegnule rekordnih 1.245 dolara po noćenju. Bogati gosti, potaknuti rastom financijske imovine, nisu reagirali na više cijene, pa su hotelijeri fokus prebacili s popunjenosti na maksimalnu zaradu po gostu. Istodobno, tržište luksuzne robe bilježi pad prodaje. Hrvatska je iznimka na Mediteranu, s rastom hotelskih cijena nižim od inflacije. Jutarnji


16.01. (12:00)

Kome svijet nije dovoljan

Američki startup otvorio prijave za prvi hotel na Mjesecu

Američka tvrtka GRU Space otvorila je prijave za boravak u prvom hotelu na Mjesecu, čije se otvaranje planira 2032. godine. Predujam iznosi od 1.000 do milijun dolara, dok bi ukupni trošak mogao premašiti 10 milijuna po osobi. Projekt vodi 22-godišnji inženjer Skyler Chan, uz podršku investitora povezanih s SpaceX-om i Nvidijom. Hotel za četiri gosta bit će napuhavajuća struktura, s planovima korištenja lunarnog tla za gradnju i dugoročno širenje kapaciteta. Bug

28.12.2025. (14:00)

Više gostiju, manje živaca - i svi gledaju u cjenik

Blagi rast dolazaka i noćenja u 2025. uz veće prihode, ali rast cijena i troškova ograničava profitabilnost i ulaganja

Hrvatski turizam u 2025. ostvario je blagi rast dolazaka i noćenja te očekivani porast prihoda, ponajviše zahvaljujući pred i posezoni, dok su srpanj i kolovoz zabilježili pad fizičkog prometa. Najbolje su prolazili hoteli i kampovi više kategorije, dok je privatni smještaj trpio zbog viših cijena bez dodatne kvalitete. Rast troškova smanjuje profitabilnost i investicije. U 2026. se ne očekuje snažan rast, već stabilizacija, s naglaskom na cjenovnu konkurentnost, kvalitetu i ravnomjerniju sezonu. Lider

27.12.2025. (09:00)

Trebamo malo stati na loptu

Plava kamenica: Najviše deset ili dvanaest hotela opravdava svoje visoke sezonske cijene

Što je uzrok jako lošim turističkim trendovima? HNB je nedvosmislen: rast cijena u ugostiteljstvu i smještaju. Hrvatska je postala preskupa u usporedbi s drugim mediteranskim turističkim destinacijama. HNB se naravno ne bavi kvalitetom usluga. No, ključno je da Hrvatska u 95 posto svih hotela i restorana nudi vrlo lošu vrijednost za novac. Hrvatska turizam koji vrijedi tri zvjezdice pokušava prodavati kao turizam koji košta četiri zvjezdice, a onaj s četiri po cijeni od pet zvjezdica. Hrvatskom turizmu neophodna je hitna preobrazba, prvo prema rastu osnovne kvalitete hotela i restorana, a zatim prema sustavnom razvoju gastronomskog, vinskog, kulturnog i shopping turizma. Kult plave kamenice

03.11.2025. (15:00)

Sezona možda kraća, ali računi sve deblji

Hotelijeri ostvarili rast prihoda i dobiti unatoč troškovnim pritiscima

Financijski rezultati vodećih hotelijerskih kompanija za prvih devet mjeseci 2025. demantiraju glasine o slaboj turističkoj sezoni. Pet hotelijera izlistanih na Zagrebačkoj burzi povećalo je prihode u prosjeku za sedam, a čistu dobit za više od 11 posto. Najbolje rezultate ostvarila je Valamar Riviera, dok su Maistra i Plava laguna zabilježile umjeren rast, a Arena Hospitality Grupa znatno ojačala profitabilnost. Unatoč rastu troškova rada, sektor ostaje stabilan zahvaljujući višim cijenama smještaja, duljoj sezoni i kontinuiranim ulaganjima u modernizaciju. tportal

27.10.2025. (20:00)

Kad Michelin ne ocjenjuje tanjur, nego jastuk

Deset hrvatskih hotela dobilo prestižne Michelin Key oznake

Michelin vodič je u povodu 125. obljetnice uveo novu oznaku izvrsnosti – Michelin Key – koja nagrađuje vrhunske hotele u svijetu. Među 2.457 hotela s oznakom našlo se i deset iz Hrvatske, dok je njih 44 uvršteno u selekciju vodiča. Tri ključa osvojila je Villa Nai 3.3, dva Palace Elisabeth Hvar, a po jedan su dobili Esplanade Zagreb, Grand Park Rovinj i još sedam hotela. Oznaka se dodjeljuje prema pet kriterija, uključujući arhitekturu, uslugu, autentičnost i doprinos zajednici. HRT

21.09.2025. (09:00)

Od zimskog raja do investitorskog mraka

Hotel Velebno – simbol turističkog propusta u srcu Velebita

Nekad ponos Baških Oštarija, hotel Velebno danas je napušten i devastiran, unatoč atraktivnoj lokaciji u Parku prirode Velebit. Zatvoren od 2010., hotel s bogatom poviješću i impresivnom infrastrukturom sada služi kao utočište za puhove i šišmiše. Vlasnik je obitelj Soldo, koja ga prodaje za 3.25 milijuna eura, ali interes propada zbog previsoke cijene. Objekt ima potencijal za veliki turistički povratak, no zasad ostaje spomenik lošoj privatizaciji i propuštenim prilikama hrvatskog planinskog turizma. Dubravko Grakalić za Index

13.09.2025. (15:00)

Kad su luksuz i dizajn važniji od praznog apartmana u susjedstvu

Najbolji hoteli u Hrvatskoj po izboru Condé Nast Travellera

Dok se domaći ugostitelji žale na prazne stolove i apartmane, ugledni Condé Nast Traveller sastavio je listu najboljih hotela u Hrvatskoj. Njihovi urednici i novinari ocjenjivali su ono što najviše privlači „kvalitetnije goste“ – vrhunski dizajn, odličnu lokaciju, dobru uslugu i autentičan doživljaj destinacije. Na popisu su očekivani luksuzni resorti, ali i boutique dragulji u manjoj sredini.

  • Meneghetti Wine Hotel & Winery (Bale, Istra) – vinska priča i gastronomski raj u filmskom ambijentu.
  • San Canzian Village & Hotel (Buje, Istra) – srednjovjekovno selo pretvoreno u chic utočište.
  • Grand Park Hotel (Rovinj, Istra) – luksuz s pogledom i šest restorana u paketu.
  • Spirito Santo Palazzo Storico (Rovinj, Istra) – rustikalna elegancija u srcu starog grada.
  • Villa Dubrovnik (Dubrovnik) – kultni hotel s najljepšim pogledom na Lokrum.
  • Ninon Boutique Hotel (Brsečine kod Dubrovnika) – intimno gnijezdo za bijeg od gužve.
  • Zori Timeless (Palmižana, Hvar) – od restorana do vrhunskog smještaja u malom pakiranju.
  • Adriana Hvar Spa Hotel (Hvar) – wellness s panoramom koja opravdava saunu.
  • Amfora Hvar Grand Beach Resort (Hvar) – obiteljski raj uz more i poznati Bonj.
  • Maslina Resort (Stari Grad, Hvar) – luksuz u skladu s prirodom i održivošću.
  • Hotel Lemongarden (Sutivan, Brač) – kamene kuće, botanički vrt i lokalna kuhinja.
  • Villa Giardino Heritage Boutique (Bol, Brač) – retro šarm kao iz priče F. Scotta Fitzgeralda.
  • Lešić Dimitri Palace (Korčula) – put svile pretočen u interijere i Michelinovu kuhinju.
  • Villa Nai 3.3 (Dugi otok) – arhitektura Nikole Bašića u masliniku s pogledom.
  • Le Meridien Lav (Split) – resort koji spaja obiteljski odmor i vrhunsku uslugu.

tportal

22.08.2025. (09:00)

Kad zvjezdice više nisu dovoljne, Michelin sada dijeli i ključeve

Michelin otkrio novu strast: arhitektura na tanjuru hotela

Michelin, svjetski poznati proizvođač guma i izdavač Michelin Guidea, nakon zvjezdica za restorane uveo je novu nagradu za arhitekturu i dizajn hotela, a među svega pet svjetskih nominacija našla se i hrvatska Villa Nai 3.3 na Dugom otoku, projekt arhitekta Nikole Bašića. Hotel ukopan u brdo maslinika, građen od lokalnog kamena i oblikovan prema reljefu, primjer je održivosti i diskretne integracije u krajolik. Uz Atlatis The Royal u Dubaiju, Rosewood u São Paulu, Shebaru u Saudijskoj Arabiji i Benesse House u Japanu, ovaj projekt predstavlja hrvatski doprinos svjetskoj arhitektonskoj sceni. Pobjednik se proglašava 8. listopada u Parizu. Haus

04.08.2025. (15:00)

Kud baš sad, crni Leo?

DiCaprijev “zeleni” hotel nakon sedam godina dobio odobrenje za gradnju u Izraelu

Sedam godina nakon što je Leonardo DiCaprio najavio svoj udio u “najodrživijem hotelu na svijetu”, luksuzni projekt u izraelskoj marini Herzliyja konačno dobiva zeleno svjetlo za gradnju. DiCaprio će posjedovati 10 % hotela s 365 soba, privatnom marinom, bazenom i restoranima, a projekt se razvija u suradnji s Hagag Grupom. Iako je 2018. najavljen kao uzor održive gradnje, zbog proširenja projekta i birokracije realizacija se tek sad pokreće. Unatoč pomaku, konkretni datumi završetka još nisu objavljeni. Bauštela

10.07.2025. (01:00)

Bez zidova, bez stropa, bez Wi-Fi-ja... samo se nadaj da ne padne kiša

Hotel pod otvorenim nebom: Null Stern i krevet s milijun zvijezda

Null Stern Hotel u švicarskom Saillonu nudi iskustvo spavanja na otvorenom – doslovno. Četiri minimalističke “sobe” bez zidova i krova smještene su među vinogradima, uz srednjovjekovne kule ili – provokativno – pored ceste. Svaka nudi jedinstven pogled, doručak od lokalnih proizvoda i tišinu koju ste zaboravili slušati. Kiša? Prebacuju vas u pravi hotel. No, vedra noć pod zvijezdama i miris vinove loze ostaju glavni adut. Ovdje ne plaćate luksuz, nego osjećaj – i možda malo filozofije uz organski sir. Journal