Ili si superbogat ili prosječan
Ultraluksuzni hoteli ruše rekorde dok ostatak luksuza usporava
Ultraluksuzni hoteli zabilježili su snažan rast unatoč usporavanju šireg sektora luksuza. Prihod po raspoloživoj sobi porastao je 10,6 posto, dok su prosječne cijene dosegnule rekordnih 1.245 dolara po noćenju. Bogati gosti, potaknuti rastom financijske imovine, nisu reagirali na više cijene, pa su hotelijeri fokus prebacili s popunjenosti na maksimalnu zaradu po gostu. Istodobno, tržište luksuzne robe bilježi pad prodaje. Hrvatska je iznimka na Mediteranu, s rastom hotelskih cijena nižim od inflacije. Jutarnji