Kad su luksuz i dizajn važniji od praznog apartmana u susjedstvu

Najbolji hoteli u Hrvatskoj po izboru Condé Nast Travellera
Dok se domaći ugostitelji žale na prazne stolove i apartmane, ugledni Condé Nast Traveller sastavio je listu najboljih hotela u Hrvatskoj. Njihovi urednici i novinari ocjenjivali su ono što najviše privlači „kvalitetnije goste“ – vrhunski dizajn, odličnu lokaciju, dobru uslugu i autentičan doživljaj destinacije. Na popisu su očekivani luksuzni resorti, ali i boutique dragulji u manjoj sredini.
- Meneghetti Wine Hotel & Winery (Bale, Istra) – vinska priča i gastronomski raj u filmskom ambijentu.
- San Canzian Village & Hotel (Buje, Istra) – srednjovjekovno selo pretvoreno u chic utočište.
- Grand Park Hotel (Rovinj, Istra) – luksuz s pogledom i šest restorana u paketu.
- Spirito Santo Palazzo Storico (Rovinj, Istra) – rustikalna elegancija u srcu starog grada.
- Villa Dubrovnik (Dubrovnik) – kultni hotel s najljepšim pogledom na Lokrum.
- Ninon Boutique Hotel (Brsečine kod Dubrovnika) – intimno gnijezdo za bijeg od gužve.
- Zori Timeless (Palmižana, Hvar) – od restorana do vrhunskog smještaja u malom pakiranju.
- Adriana Hvar Spa Hotel (Hvar) – wellness s panoramom koja opravdava saunu.
- Amfora Hvar Grand Beach Resort (Hvar) – obiteljski raj uz more i poznati Bonj.
- Maslina Resort (Stari Grad, Hvar) – luksuz u skladu s prirodom i održivošću.
- Hotel Lemongarden (Sutivan, Brač) – kamene kuće, botanički vrt i lokalna kuhinja.
- Villa Giardino Heritage Boutique (Bol, Brač) – retro šarm kao iz priče F. Scotta Fitzgeralda.
- Lešić Dimitri Palace (Korčula) – put svile pretočen u interijere i Michelinovu kuhinju.
- Villa Nai 3.3 (Dugi otok) – arhitektura Nikole Bašića u masliniku s pogledom.
- Le Meridien Lav (Split) – resort koji spaja obiteljski odmor i vrhunsku uslugu.