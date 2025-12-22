Probaj 'samo jednu epizodu'
Deset serija koje su 2025. ipak isplivale iz streaming močvare
- The Studio (Apple TV+) – Seth Rogen u urnebesnoj i pametnoj komediji raskrinkava Hollywood kao sustav koji iskreno voli filmove, ali ih stalno sabotira
- Pittsburška bolnica (HBO) – iscrpljujuće precizna i emocionalno razorna medicinska drama koja u realnom vremenu secira ljude, sustav i granice izdržljivosti
- Adolescencija (Netflix) – nemilosrdna mini-serija o dječjem nasilju koja pokazuje potpuni slom obitelji, institucija i društvenog razumijevanja
- Pluribus (Apple TV+) – mračna i duhovita SF parabola o svijetu savršene sloge koji postaje noćna mora za individualnost
- Poker Face, 2. sezona (Peacock) – Natasha Lyonne i Rian Johnson pretvaraju klasični krimi u razigranu, inteligentnu i beskrajno zabavnu seriju
- Platonic, 2. sezona (Apple TV+) – odrasla komedija o iscrpljujućem, ali iskrenom prijateljstvu koje je emotivno složenije od većine romansi
- The Lowdown (FX) – karizmatični novinar razotkriva lokalne moćnike, ali usput i vlastite privilegije u pametnom trileru s društvenom oštricom
- Ukratko (Netflix) – animirana serija koja kroz kaos obiteljske svakodnevice pogađa emocionalnu istinu preciznije od većine igranih drama
- Proizvođač stolca (HBO) – mučno smiješna studija anksioznosti i moralnog raspada započeta jednim banalnim padom sa stolca
- Bijeli lotos, 3. sezona (HBO) – i slabija sezona ove serije ostaje britka, duhovita i bolno točna satira zapadnjačke privilegije
Zrinka Pavlić za tportal