Probaj 'samo jednu epizodu'

Nakon serije u kojoj nam je prikazao dotad televiziji nevidljiv život mladih (a i starih) u američkom rezervatu za autohtono stanovništvo, Sterlin Harjo vraća se sa serijom u kojoj Ethan Hawke glumi novinarsko-antikvarnog istražitelja koji pokušava biti ‘bijeli spasitelj’, iako od vlastitog kaosa, pa i svojevrsnog ‘kulerskog’ samoljublja ne uspijeva spasiti ni sam sebe. Pa ipak, Harjo ga gleda sa simpatijama – pa ga tako gledamo i mi. Ethan Hawke kao da je rođen za tu ulogu. Imajući iza sebe karijeru koja je sve samo ne uredna (ali impresivna i očigledno obilježena velikim trudom da održi dobar odabir uloga s dobrim ukusom) – u ‘The Lowdownu’ se potpuno opušta. On je i kauboj i propali filozof, i propovjednik i čudak, i tip koji će vas iznervirati dok mu istodobno želite skuhati juhu. Zrinka Pavlić za tportal